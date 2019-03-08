台灣關係法將屆40週年 AIT貼美航艦巡弋台海舊照

美國在台協會（AIT）8日在臉書發布1996年台海危機時，美國派出航空母艦巡弋台灣海峽的舊照片，引起外界注意。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）台灣關係法即將屆滿40週年，美國在台協會（AIT）今天在臉書發布「AIT@40：歷史上的今天」貼文，並附上1996年台海危機時，美國派出航空母艦巡弋台灣海峽的舊照片，引起外界注意。

台灣關係法1979年生效，將在今年4月10日屆滿40週年，AIT自去年起舉辦AIT@40巡迴展，展出許多歷史照片，並在AIT臉書粉絲專頁推出「AIT@40：歷史上的今天」系列貼文，分享老照片。

AIT今天晚間在臉書貼出一張美國航空母艦的舊照，並在貼文中表示，1996年中國試射飛彈，爆發第3次台海危機，當時美國總統柯林頓在1996年的3月8日至11日派出尼米茲號和獨立號航空母艦巡弋台灣海峽。

AIT近年來積極經營網路社群與民眾互動，今天AIT臉書粉絲頁除了這張吸睛老照片之外，還發出多則貼文，包括下週將在台北登場的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」、美國首席副助卿 Julie Chung與台灣駐聖露西亞大使沈正宗會面、國際婦女節等。（編輯：陸倩瑤）1080308