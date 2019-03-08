更多編輯台推薦新聞：
克服暗物質障礙 天文學家算出銀河系質量
科技

克服暗物質障礙 天文學家算出銀河系質量

法律戰打了近50年 美首對同志婚姻終獲官方承認
國際

法律戰打了近50年 美首對同志婚姻終獲官方承認

不靠小編 92歲英國女王首次自己發IG
國際

不靠小編 92歲英國女王首次自己發IG

林書豪不堪傷病折磨 季初一度想退休
運動

林書豪不堪傷病折磨 季初一度想退休

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
早安世界》台商回流投資374億 電子業最積極
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台灣關係法將屆40週年 AIT貼美航艦巡弋台海舊照

最新更新：2019/03/09 07:25
美國在台協會（AIT）8日在臉書發布1996年台海危機時，美國派出航空母艦巡弋台灣海峽的舊照片，引起外界注意。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
美國在台協會（AIT）8日在臉書發布1996年台海危機時，美國派出航空母艦巡弋台灣海峽的舊照片，引起外界注意。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）台灣關係法即將屆滿40週年，美國在台協會（AIT）今天在臉書發布「AIT@40：歷史上的今天」貼文，並附上1996年台海危機時，美國派出航空母艦巡弋台灣海峽的舊照片，引起外界注意。

台灣關係法1979年生效，將在今年4月10日屆滿40週年，AIT自去年起舉辦AIT@40巡迴展，展出許多歷史照片，並在AIT臉書粉絲專頁推出「AIT@40：歷史上的今天」系列貼文，分享老照片。

AIT今天晚間在臉書貼出一張美國航空母艦的舊照，並在貼文中表示，1996年中國試射飛彈，爆發第3次台海危機，當時美國總統柯林頓在1996年的3月8日至11日派出尼米茲號和獨立號航空母艦巡弋台灣海峽。

AIT近年來積極經營網路社群與民眾互動，今天AIT臉書粉絲頁除了這張吸睛老照片之外，還發出多則貼文，包括下週將在台北登場的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」、美國首席副助卿 Julie Chung與台灣駐聖露西亞大使沈正宗會面、國際婦女節等。（編輯：陸倩瑤）1080308

延伸閱讀
影片／台灣關係法40週年 羅瑞智：今年是關鍵年國軍提戰機採購需求 美重申協助台灣自我防衛美跨黨派16位參議員要求川普 派部長級官員訪台
地機族