欠稅數億罰6萬就解套 財政部擬增名醫逃稅條款

（中央記者吳佳蓉台北13日電）稅捐稽徵法日前遭立委點名存在漏洞，欠稅數億元名醫恐僅罰新台幣6萬元就可解套。對此，財政部預告修正稅捐稽徵法，加重逃漏稅捐刑責、罰金，列出3種修正方式待選，最高罰金擬提高至1億元。

時代力量立委黃國昌日前在立法院財政委員會質詢時指出，桃園聯新醫療集團執行長、壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏稅新台幣5億元，根據現行稅法，有兩種裁罰方式。

第1種是行政罰，根據所得稅法，最高可處漏稅額3倍以下的漏稅罰；第2種是刑事罰，根據稅捐稽徵法第41條，視為以詐術或不正當逃漏稅捐者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以下罰金。

基於「一罪不兩罰」且刑事罰優於行政罰的原則，這類鉅額故意逃漏稅案件，必須優先適用稅捐稽徵法，但現行併科罰金上限才6萬，遠低於行政罰的3倍以下罰鍰，變相存在「套利空間」。對此，時代力量黨團已提案，將併科罰金額度由現行的6萬改為漏稅額1倍至6倍。

財政部說，日前已召開相關公聽會，聽取專家學者意見，最終擬出甲案、乙案及丙案3種修正方式，放入稅捐稽徵法預告修正草案中，後續將視各界意見，選出1案進行修法；草案預告期至7月9日止，歡迎民眾可至「公共政策網路參與平台」表達看法。

財政部賦稅署稽徵行政組組長謝慧美說明，考量如果以漏稅罰的倍數作為處罰基準，執行上較困難，最終採取較寬的罰金區間，交由判案法官視個案裁處。

針對以詐術或其他不正當方式逃漏稅捐者，甲案擬將併科罰金額度由現行6萬元提高至500萬元；乙案一樣提高罰金上限至500萬元，但針對情節重大者，可處刑期再由現行5年以下，提高為最低6個月、最高10年以下有期徒刑，併科罰金也提高至1000萬元以上、1億元以下。

與甲、乙兩案不同，丙案除了故意逃漏稅者，還擴大納入消極性逃漏稅行為，例如有房屋買賣財產交易所得、受贈資產或是海外所得，但隱匿不報者，比照故意逃漏稅者，一樣可處5年以下有期徒刑或併科500萬以下罰金；若情節重大，可處最少6個月、最多10年以下刑期，或併科1000萬元以上、1億元以下罰金，與乙案額度相同。

至於何謂「情節重大」，謝慧美說，將交由法官裁量。時程上，預計7月9日草案預告結束後，將再以書面徵詢專家學者意見，最終選出1案，最快7月底、8月初送交行政院，今年下半年送入立法院審議，若能順利修法通過，最快下半年就可適用。（編輯：趙蔚蘭）1080513