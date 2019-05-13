獨家／柯文哲強化國際事務 延攬周台竹入團隊

台北市長柯文哲（前右）2018年1月曾出訪歐洲，首站訪問荷蘭時由時任駐荷蘭代表周台竹（前左）陪同，柯文哲當時受到烏特勒支市長范贊能（前中）最高規格接待。（資料照片）中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年5月13日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾、梁珮綺台北13日專電）台北市長柯文哲強化國際事務團隊，前駐荷蘭代表周台竹將出任台北市國際事務委員會副主任委員。周台竹曾派駐美國、歐洲、南非和加勒比海，國際經驗豐富。

由柯文哲擔任主任委員的台北市政府國際事務委員會，將延攬資深外交官周台竹出任副主任委員，周台竹現為外交部大使回部辦事。據了解，外交部近日已同意這項人事借調案，周台竹應該在6月上任。

知情人士證實，周台竹將入北市府，他說，柯文哲與周台竹相識的淵源起於柯文哲去年赴荷蘭參訪時，雙方互動上有一定默契，將借重其外交之力，強化城市實質交流，期盼周台竹未來在市政上給予更多幫助並提供參考意見。

柯文哲尚未表態是否角逐2020總統大選，但動向一直是外界關注焦點，最近強化國際事務團隊班底受到矚目。今年3月柯文哲訪問美國，親美友中主張受到不少學者質疑，也被媒體認為缺乏亮點，國際事務需要加分。

周台竹投身外交界30餘年，中央警察大學行政系畢業、美國喬治華盛頓大學外交研究所碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院高階文官班結業，曾任駐紐約辦事處副處長、駐聖露西亞大使、北美事務協調委員會秘書長、國際組織司司長，2015年6月起擔任駐荷蘭代表，至2018年12月離任回台。

周台竹駐荷蘭3年半期間，台荷關係除在經貿、投資和觀光有明顯進展，且提升官方往來，建立雙邊高層對話平台。

柯文哲2018年1月曾出訪歐洲，首站訪問荷蘭時由周台竹陪同，柯文哲當時受到烏特勒支市（Utrecht）、阿梅瑞（Almere）及愛因霍芬（Eindhoven）等市長最高規格接待，其中烏特勒支市長范贊能（Jan van Zanen）還邀請柯文哲到最高級VIP包廂觀賞甲級足球聯賽，是接待超級VIP的規格。（編輯：周永捷）1080513

前駐荷蘭代表周台竹將出任台北市國際事務委員會副主任委員。（中央社檔案照片）

台北市長柯文哲延攬前駐荷蘭代表周台竹出任國際事務委員會副主委，周台竹曾駐聖露西亞大使，2016年當地民眾還用他的英文名字（Tom Chou）開餐廳。（周台竹提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 108年5月13日