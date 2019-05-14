大谷翔平本季首支全壘打 轟炸反方向第2層看台[影]

大谷翔平13日敲出本季首轟，擊球速度達111.7英里並擊中反方向的第2層看台，印證他說過「今年力量更強」的宣言。（共同社提供）

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）美國職棒日籍球星大谷翔平日前傷後復出，今天在客場敲出本季首轟，擊球速度達111.7英里（約180公里）並擊中反方向的第2層看台，印證他說過「今年力量更強」的宣言。

大谷翔平去年10月投球的右手肘開刀，本季無法擔任投手，但從春訓開始一步一步復健，未經小聯盟復健賽而是經40打數的模擬賽之後，5月7日以左打者身分復出。

今天是大谷翔平復出以來第6戰，前5戰總共21個打數只有4支安打，全部是一壘的短程安打，打擊率0.19，帳面上似乎還沒「熱機」。

不過美國媒體分析，大谷翔平前5戰的平均擊球速度達96.2英里，而且最近有3球飆上105英里，可見他力量到位，只差揮棒的時機與節奏。

大谷手感經一週加溫，今天這一戰果然爆發，所屬的洛杉磯天使作客明尼蘇達雙城，他擔任第3棒指定打擊，3局上，面對右投手貝里奧斯（Jose Berrios），敲出中左外野方向的深遠全壘打，送回壘上楚勞特（Mike Trout），幫助球隊3比2領先。

大谷上次開轟是在去年9月26日，暌違7個多月，敲出本季首轟，也是大聯盟生涯第23轟。

大谷翔平這支全壘打擊中外野第2層看台前端，轉播單位測量達429英尺（約130公尺），比起大聯盟平均全壘打距離多了29英尺。擊球飛出的速度也遠快於平均104.2英里，達111.6英里。

大谷翔平3局開轟之後，9局上，再敲一壘安打，單場3打數2安打，2分打點，另有2次四壞保送，打擊率上升至0.25。終場天使5比4擊敗雙城。

24歲的大谷翔平去年挑戰大聯盟，以「二刀流」身手拿下美國聯盟新人王。今年少了一刀，只剩打擊，但他在復健期的尾聲說，覺得今年力量更強，而且美國媒體預測，專心打擊的大谷翔平，火力更恐怖。（編輯：陳永昌）1080514