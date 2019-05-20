蔡總統盼下任辦台灣博覽會 讓世界看到MIT升級[影]

（中央社記者顧荃、葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天表示，因為美中貿易戰，MIT（台灣製造）重新成為熱門關鍵字。希望下一任期能舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界都看到MIT upgrade（台灣製造升級）帶來的綜合國力。

蔡總統執政屆滿3週年，她今天在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會。

蔡總統表示，她過去3年做許多事重新定義台灣，有10個關鍵字：「加薪減稅、擴大投資、產業升級、非核家園、綠色能源、年金改革、長照托育、社會住宅、國防自主、捍衛主權」，拼湊起來就是台灣現在跟過去最大的差別，也是國家未來的圖像。

蔡總統指出，也許台灣處境艱難，讓台灣人對自己失去信心，但是國際社會一直看好台灣，世界經濟論壇說台灣總體經濟穩定世界第一，創新能力也是亞洲第一，因為美中貿易戰，MIT重新成為熱門關鍵字。

蔡總統說，下一階段的國家總目標，不只要再一次擦亮MIT招牌，更要在原來的基礎上創造MIT upgrade，讓台灣製造不再只是零組件、代工，而是共同打造人工智慧、綠能、高科技等，所有未來人類最好的生產跟生活新經濟典範。

蔡總統表示，她希望下一個任期能舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界都看到MIT upgrade帶來的綜合國力，台灣有太多傲視國際的軟實力可以展示在世人眼前，例如在智慧機械助攻下，台灣機械產業產值突破新台幣1兆元，物聯網也加入成為兆元產業，台灣是全球ICT（資訊與通信科技）產業中品質最好的供應者，在生技、醫療、醫藥產業的實力，同樣居於領先地位。

她說，綠能產業將會帶動兆元投資，潛艦國造帶動國防產業鍊發展；隨著衛星研發，太空產業也會蓬勃發展，這些都是台灣未來長期的競爭力，跟年輕人就業的場域。最重要的，台灣是世界上最安全的資通產品生產基地，也是最活躍的高科技研發基地，農業、文化、醫療、教育、社福制度等，也有很多國家想來學習。

蔡總統說，台灣製造的招牌一天比一天發亮，台灣博覽會可以讓全世界都成為台灣的客戶，擴大各領域商機，凸顯台灣的軟實力，展現作為一個國家幾十年來累積的成就。（編輯：楊凱翔）1080520

（中央社製表）