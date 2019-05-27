移民署遣返40名不法外來人口 創單日紀錄

移民署25日擴大辦理查緝逾期停留在台的外來人口專案，共查獲165名非法移工，27日並執行專案遣送40人返回印尼，創下單日最大遣送量紀錄。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年5月27日

（中央社記者黃麗芸台北27日電）移民署今晚表示，25日擴大辦理查緝逾期停留在台的外來人口專案，共查獲165名非法移工，考量各收容所受收容人權益，今天執行專案遣送40人返回印尼，創單日遣送量新高。

移民署今晚發布新聞稿表示，北區事務大隊今天動員宜蘭收容所、宜蘭專勤隊、雙北及基隆市專勤隊等近50名人力，共同執行40名受收容人返回母國遣送作業，這次專案遣送也創下單日最大遣送量的紀錄。

宜蘭收容所所長李界瑩表示，移民署十分重視受收容人權益，考量此次查察成果績效良好，勢必造成各收容所收容人數增加，為避免衍生後續收容及遣送天數增加的遞延效應，交由宜蘭收容所主導規劃這次高達40人的專案遣送勤務。

李界瑩說，此次專案勤務遣送30名印尼籍女子、10名印尼籍男子返回母國，讓收容人可早日返鄉和家人團聚，同時彰顯移民署兼顧「查察不法及保障人權」的核心價值。

移民署說，其餘125人，後續也將分批進行遣送作業。

移民署25日實施全國性聯合查察不法外來人口，動員全國22個專勤隊查緝141處外來人口容易聚集場所，逮捕逾期停留74人、非法工作91人，共計165人，又以越南籍最多、印尼籍次之；此外，也緝獲非法雇主、仲介，分別為52人、6人。（編輯：李錫璋）1080527