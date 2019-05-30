4月製造業燈號終結連5藍 台商回流內需有撐

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台灣經濟研究院今天發布4月製造業景氣燈號，終結先前連5月衰退藍燈，轉呈低迷黃藍燈；台經院指出，全球經濟前景仍有疑慮，但受惠於轉單效益及台商回台投資趨勢熱絡，台灣經濟較韓國相對穩定。

台經院表示，觀察外在情勢，在貿易緊張局勢未解的情況下，經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國（UN）的最新經濟展望報告皆同步下修今年全球經貿成長率，顯示全球經濟前景仍有疑慮。

國內方面，台經院則說，整體需求轉弱，使得國內製造業相關數據並未有大幅改善，不過減幅已明顯縮小，且工業生產指數由負轉正，拉抬需求、原物料投入與經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值較上月增加1.20分，燈號因而轉為低迷的黃藍燈。

4月製造業燈號擺脫衰退藍燈，但台經院提醒，5月起，美國總統川普再度挑起美中貿易戰，且美國商務部宣布禁止美企銷售技術給華為等禁令，戰場由原本的商品貿易延伸至特定企業制裁，國際政經不確定再度升溫。

不過台經院也說，美中貿易衝突擴大對於台灣經濟影響不容小覷，短期全球貿易恐不易大幅成長，但受惠於轉單效益及台商回台投資趨勢熱絡，經濟表現較韓國相對穩定，內需可望成為支撐台灣今年經濟成長動能。

觀察4月製造業細部產業表現，台經院指出，電子設備業方面，受惠於國內電力建設需求持續推動，加上節能補助政策挹注，進一步擴大補助範圍至住宅部門，有助於提升相關家電用品的採購需求與生產，因此4月電子設備業景氣燈號轉為持平的綠燈。

電子零組件方面，全球經濟環境未盡理想，導致終端市場需求減弱，加上客戶因應半導體供應鏈庫存過剩的情況而調整庫存、以及高階行動裝置產品的新舊產品交接期影響，使得產業生產指數、外銷訂單與出口表現續弱，因此4月電子零組件業景氣燈號仍維持衰退的藍燈。（編輯：楊凱翔）1080530