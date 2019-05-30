不滿開發區土地被降編為農地 林義守暫緩投資案

義联集團創辦人林義守30日召開記者會表示，不滿「湖內工商綜合區」開發案土地被降編為農業區，讓計畫受阻，他對投資環境及政府失去信心，宣布暫緩水樂園及高空纜車等投資案。（義联集團提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月30日

（中央社記者王淑芬高雄30日電）義联集團「湖內工商綜合區」開發案生變，義联集團創辦人林義守今天表示，對投資環境及政府失去信心，宣布暫緩水樂園及高空纜車等投資案。

林義守在義联集團開記者會，決定暫緩投資，林義守表示，不滿湖內工商綜合區開發案土地被降編為農業區，讓計畫受阻，他還批評事前沒有協商，這樣的投資環境讓投資者害怕，他對政府沒信心，媒體詢問指的是「中央」或「地方」，他未正面回應。

林義守於今年1月7日拜會市長韓國瑜並宣布除了目前進行中的義享天地A、B兩館與義大創業推廣大樓外，還要投資湖內工商綜合區開發案、義大水樂園、高塔及高空纜車等，計畫逾300億元。

因為不滿湖內工商綜合區被降編為農業區，他將暫緩投資計畫，至於義大醫院屏東醫療園區投資則要進一步考慮。

面對林義守的批評和不滿也宣布暫緩投資，韓國瑜晚上出席大社區農民座談會前受訪表示，市府秉公處理並依據內政部的決議，他說，義联被判定似乎開發計畫受到延遲，如果義聯有興趣投資開發，促重新提出申請。

義联集團是在去年底完成湖內工商綜合區土地約8公頃土地的價購。

都發局聲明，湖內工商綜合區案從民國83年到97年「新瑞都時期」爭議不斷，包括逾期開發、違反法規、監察院糾正等紛議，該案早在民國105年陳菊市府就已送進內政部都委會審議，歷經2年多，內政部都委會直到最近（108年3月19日）才排入議程完成審議，並決議恢復為農業區，都發局希望外界勿以訛傳訛。（編輯：張銘坤）1080530