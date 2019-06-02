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柯瑞用三分球改造NBA 勇士改變籃球樣貌[影]

最新更新：2019/06/02 15:44
金州勇士當家射手柯瑞頻用三分球創造歷史，率領勇士連5季闖入美國職籃NBA總冠軍賽。（圖取自facebook.com/StephenCurryOfficial）
金州勇士當家射手柯瑞頻用三分球創造歷史，率領勇士連5季闖入美國職籃NBA總冠軍賽。（圖取自facebook.com/StephenCurryOfficial）

（中央社多倫多1日綜合外電報導）金州勇士當家射手柯瑞頻用三分球創造歷史，率領勇士連5季闖入美國職籃NBA總冠軍賽；更多的長射、技巧更多元的球員以及換防策略，如今徹底改變了籃球的樣貌。

柯瑞（Stephen Curry）既有投三分球的能力，還擅長在後場和湯普森（Klay Thompson）搭配製造機會，讓過去由長人主宰禁區，或由喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）等球星飛人般地投籃宰制球賽的時代漸成過去。

勇士今年總冠軍賽對手多倫多暴龍的總教練納斯（Nick Nurse）提及柯瑞說：「我說他是變形球員。現在全世界的小孩都因為他，從40英尺外投籃。」

影片來源：House of Highlights YouTube頻道

「如你所見，過去3、4年三分球使用頻率越來越高，很大部分是拜金州勇士和柯瑞與湯普森所賜。現在從6到8英尺外投籃漸成常態，這是幾年前根本看不到的。」

「他改變了大家看待三分球的方式。」

從三分線出手，若得手可多得一分，好處遠高於投不進的風險。

但柯瑞警告：「你不會一覺醒來就突然很擅長某件事，你必須投資時間。」

而柯瑞花時間練習的不只是準度，還包括製造機會。

納斯說：「他在哪兒都可以投，有人守他的時候，他就運球繞過。」

「如果你一直壓迫他，他可以靠切入拋投完成出手，也可以放棄從那裡出手，把球傳出去之後迅速退到三分線外，再接獲隊友傳球飆進三分彈。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080602

影片來源：House of Highlights YouTube頻道
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