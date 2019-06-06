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民進黨總統初選1/19

民進黨總統初選政見會 賴中強臉書先公布提問

最新更新：2019/06/06 22:41
2020民進黨總統初選電視政見發表會8日登場，提問人之一台灣公民陣線發起人賴中強，6日卻先在臉書公布提問內容。（中央社檔案照片）
2020民進黨總統初選電視政見發表會8日登場，提問人之一台灣公民陣線發起人賴中強，6日卻先在臉書公布提問內容。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北6日電）2020民進黨總統初選電視政見發表會8日登場，提問人之一台灣公民陣線發起人賴中強，卻先在臉書公布提問內容。民進黨發言人周江杰表示，提前公布政見會的提問是否妥適，正在徵詢相關意見，處理中尚未有定案。

民進黨總統初選兩強相爭，形成總統蔡英文與前行政院長賴清德對決態勢，8日將舉行首場、也是唯一一場政見發表會，各界高度關注。

不過，3名提問人之一的賴中強今天在臉書提早公布政見發表會兩道題目，第一題是：「如何解決長年低新問題？」他想請教蔡英文總統及賴清德，對於扭轉台灣低薪與血汗過勞現象的經濟戰略為何？是否贊成「比照日韓預告作法大幅提高基本工資？」、「減縮外勞人數，引導產業加速自動化升級？」

第二題是：「中華民國體制下如何確保台灣自主？」賴清德在追求台灣自主獨立的道路上，認為自己和小英的立場有無不同？有什麼重要政策是蔡女士第一個任期內沒有做到，而賴清德在未來4年內可以完成的？是否同意台灣人民才是我們這個國家的主人？是否贊成修改國籍法，明確界定只有台灣人民才是我國國民？而蔡英文也必須針對上述問題做出見解。

對於賴中強提早公布提問內容，周江杰表示，提前公布政見會的提問是否妥適，正在徵詢相關意見，處理中尚未有定案。（編輯：蘇龍麒）1080606

地機族
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