海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 象徵軍艦戰功彪炳

海軍田單軍艦民國107年7月16日發射雄風三型反艦飛彈成功命中靶艦，因此在軍艦的中央走道懸掛掃帚，象徵在實彈射擊測考中，精準命中目標，獲得榮譽及戰功。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 108年6月7日

（中央社記者游凱翔台北7日電）許多民眾在參觀海軍軍艦時，會發現桅杆頂端懸掛一面狹長的「長旒旗」，或打掃用的掃帚，但其實這並非惡作劇，而是源自17世紀英荷戰爭，代表海軍光榮傳統，也象徵軍艦戰功彪炳。

海軍官方網站上刊載，軍艦上有一面狹長而小的旗幟，平時很少人對它加以注意，日落之後，它依然懸掛在軍艦主桅的桅頂上，日以繼夜的飄揚，這面小小的旗幟，就是「長旒」。

海軍表示，它是世界海軍富有歷史意義的一面旗幟，而非裝飾品。 早在17世紀英荷戰爭之際，荷蘭海軍上將川浦（Admiral Trump）在小勝之後，企圖鼓勵所屬官兵乘勝追擊，殲滅英國海軍，於是在他旗艦桅頂懸掛掃帚一把，以顯示他要將英國海軍自海上掃除的決心。

許多民眾在參觀海軍軍艦時，會發現桅杆頂端懸掛一面狹長的「長旒旗（左）」，這是源自17世紀英荷戰爭，代表海軍的光榮傳統，也被認為可以鼓舞士兵士氣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 108年6月7日

英國海軍指揮官非常震怒，也在相同位置懸掛大馬鞭一根，象徵用鞭笞以責罰荷蘭人的決心，後來英國海軍獲勝，認為大馬鞭鼓舞士氣值得紀念，於是設計出一面狹長的小旗「長旒」，來替代大馬鞭懸掛在桅頂，自此為世界各國海軍所採用，並按國情設計不同的圖案，用作軍艦的標幟。

海軍指出，英國海軍認為這種長旒是艦長的光榮標幟，因此也命名為「艦長旒（Captain's Pennant）」；美國海軍也認為象徵戰鬥意志，因此，軍艦自服役開始就應有這種旗幟，命名為「服役旒（Commission Pennant）」；而台灣海軍命名為「長旒」，旗面成梯形，以紅色為底，靠旗桿一端則是國徽。

軍事新聞通訊社今天也報導，海軍田單軍艦在去年7月16日發射雄風三型反艦飛彈成功命中靶艦，因此在軍艦的中央走道懸掛掃帚，象徵在實彈射擊測考中，精準命中目標，獲得榮譽及戰功。（編輯：黃國倫）1080607