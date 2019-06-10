墨西哥概念股反彈 台股漲逾百點突破月線

（中央社記者吳家豪台北10日電）由於投資人預期美國將降息、美國暫停對墨西哥加徵關稅，台股今天盤中大漲逾128點，突破月線及10500點關卡，盤面上以墨西哥概念股、受惠三星擴大下單的散熱族群表現較積極。

至10時45分左右，台股加權指數來到10531.52點，上漲122.32點，漲幅逾1%，成交值新台幣558.80億元，預估量能約1150億元。電子與金融股齊揚，分別上漲1.73%、0.88%。

因墨西哥同意加強對邊界管控，美國宣布暫停對墨西哥加徵5%關稅，激勵在墨西哥設廠的台灣企業包括鴻海、緯創、和碩、仁寶、英業達股價反彈，分別上漲約0.98%、4.16%、1.2%、1.28%、3.27%。

業界傳出，智慧型手機大廠三星為搶華為市占，擴大對台系供應鏈拉貨，加上5G產業前景持續看好，今天散熱族群泰碩、雙鴻都攻上漲停，分別達54.8元、135.5元，超眾漲幅也超過8%。

國泰證券期貨顧問處經理蔡明翰指出，今天台股開盤有點壓力，屬於震盪整理格局，到月底之前指數仍有持續彈升的空間，投資人操作上可維持樂觀。整體而言，5G還是比較強勢的族群，今年上半年5G類股明顯上漲，受美中貿易戰等國際性利空影響而拉回，下半年5G相關族群業績面有望逐步加溫。（編輯：楊玫寧）1080610