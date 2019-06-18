5月新承做房貸衝523億 房地合一稅實施後新高

（中央社記者潘姿羽台北18日電）中央銀行今天公布5月5大銀行新承做房貸為新台幣523.79億元，創下近3年半以來的高點，也是房地合一稅制實施後新高，央行官員解釋，因5月有大量新成屋交屋，至於買氣是否回籠，仍待觀察。

央行統計，5月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額月增47.44億元，已是連續第3個月走揚，利率則與上月持平，同為1.622%。

值得注意的是，5大銀行新承做房貸金額衝至523.79億元，僅次於2015年12月、房地合一稅制實施前的歷史高點863.7億元。

媒體詢問，這是否代表房市轉熱、買盤回籠，中央銀行經研處副處長吳懿娟表示，5月新承做房貸金額明顯增加，主因是新成屋交屋潮湧現。

央行也提供今年5月六都的建物買賣移轉棟數資料，台北市、新北市、桃園市、台中市月增率都是雙位數成長，六都合計月增14.9%、年增率則為7.8%；今年前5月六都建物買賣移轉棟數合計約為9.1萬棟，為2015年以來同期高點。

吳懿娟表示，5月非傳統房市旺季，但受交屋潮影響，5月建物買賣移轉棟數衝高，購屋貸款也隨之走揚，不過交屋潮屬於短期因素，還難以斷定房市買氣回來了。

對於房市展望，吳懿娟分析，買賣雙方對價格還是蠻關注，而且市場現在多為自住買盤，買氣熱絡與否，還得看看需求，或是買方可能有些稅制考量，從趨勢上來看，只能說房市依舊穩定成長，央行也會持續關注市場情況。（編輯：黃國倫）1080618