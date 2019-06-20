台首例綠色循環融資案敲定 8公股銀行全參貸

離岸風電商沃旭能源4月底就大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定後的2個月內，找到15家銀行簽約加入此聯貸案，6月20日舉行簽約儀式。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北20日電）離岸風電商沃旭能源今天宣布由15家國內外銀行簽署為期5年的250億綠色循環融資案，其中包括8家公股銀行，這也是國內公股銀行首次為離岸風電計畫提供融資。

沃旭能源與聯貸主辦銀行台灣銀行、法國巴黎銀行及國泰世華銀行合作，在沃旭能源4月底就大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定後的2個月內，找到15家銀行簽約加入此聯貸案，今天舉行簽約儀式。

沃旭能源預估，大彰化東南及西南第一階段離岸風場總投資額約達新台幣1650億元，其中5成由沃旭集團自有資本支出，其餘則透過台灣本地金融機構及債券市場籌資，沃旭目前正規劃在今年底前發行綠色企業債券，但規模與細節尚未確定。

此次參貸公股銀行包括台灣銀行、兆豐國際商業銀行、彰化銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、台灣中小企業銀行；民營銀行包括法國巴黎銀行、國泰世華銀行、玉山商業銀行、台新商業銀行、中國信託商業銀行、凱基商業銀行、德意志銀行。由主辦銀行各貸30億，其餘分配給其他12家參貸銀行。

值得注意的是，此案參貸外銀僅有法國巴黎銀行及德意志銀行；法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新表示，這是因為沃旭希望引進更多台灣本土銀行參與，以吸引更多本土金融機構支持離岸風電產業，使此案成為指標性案例。

沃旭的大彰化離岸風電計畫目前已通過遴選競標取得1820MW併網容量，其中東南、西南第一階段離岸風場預計在2021年完成900MW併網。沃旭表示，目前相關工作都順利進行，今年下半年將建設陸上發電設備，明年則啟動海上工程。（編輯：李信寬）1080620