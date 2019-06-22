被控賣油給北韓 油商陳世憲高雄住處跳樓亡

（中央社記者程啟峰高雄22日電）油商陳世憲被控賣油給北韓，去年1月被檢方傳喚獲交保不久，曾服藥自殺獲救，他不滿資產遭凍結，揚言殺害法務部次長陳明堂全家，今天他在高雄住處跳樓身亡，全案檢警調查中。

鹽埕警分局上午獲報前往採證調查，並報請檢察官相驗釐清死因。

鹽埕警分局指出，上午10時左右接獲民眾報案指轄區有民眾跳樓自殺，員警趕到場發現一名男子倒地不起，經警消檢視已明顯死亡並未送醫，現場有民眾指稱這名男子疑似由陳屍地點的樓上6樓住處跳下。

警方隨後展開偵辦，查出死者身分是陳世憲，隨後在其瀨南街住處起出一封疑似遺書，由於死者有案在身，警方同時通報高雄地檢署偵辦，並報請檢察官相驗釐清死因。

高雄地檢署去年1月查獲陳世憲涉嫌租用貨輪不實出口報關在公海多次接駁油品賣給北韓，一審被依業務登載不實文書罪判拘役119日，得易科罰金，緩刑2年，全案二審理中。陳世憲不滿違反聯合國禁運賣油給北韓，被依資恐防制法凍結資產，一度揚言要殺害法務部次長陳明堂全家。（編輯：吳佳穎）1080622

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