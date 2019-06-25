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桃猿奪隊史第13座季冠軍
中華職棒6月25日在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，終場以5比4奪勝，加上悍將沒贏球，桃猿奪下第13座季冠軍。
桃猿奪隊史第13座季冠軍
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桃猿奪隊史第13座季冠軍1/2

悍將兄弟鏖戰12局握手言和 桃猿順利拿季冠軍

最新更新：2019/06/26 00:00
桃猿拋下封王彩帶中職Lamigo桃猿隊25日晚間在台南以5比4擊敗統一獅隊，富邦悍將與中信兄弟在台中交手，至第12局悍將確定無法勝出，等同桃猿隊順利封王，台南球場藍色彩帶飄揚。中央社記者張新偉攝　108年6月25日
桃猿拋下封王彩帶中職Lamigo桃猿隊25日晚間在台南以5比4擊敗統一獅隊，富邦悍將與中信兄弟在台中交手，至第12局悍將確定無法勝出，等同桃猿隊順利封王，台南球場藍色彩帶飄揚。中央社記者張新偉攝　108年6月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中信兄弟隊上半季無緣冠軍，今天讓高宇杰、江坤宇一軍首度亮相，高宇杰敲出生涯首安，與富邦悍將鏖戰至延長賽第12局，以4比4握手言和；悍將沒能贏球，Lamigo桃猿隊順利封王。

中職中信兄弟隊上半季已經無緣爭冠，近幾場比賽也讓陣中年輕選手一軍出賽磨練，23日與富邦悍將隊交手，兄弟隊讓投手廖乙忠首度一軍登板先發。

今天比賽兄弟隊去年季中選秀第2輪選進捕手高宇杰一軍首度亮相，先發蹲捕、與洋投萊福力投捕搭擋，去年選秀第3輪選進野手江坤宇，今天也首度一軍亮相，先發打第9棒、守游擊。

高宇杰今天攻守有表現， 2局首打席就敲出一軍生涯首安，敲出右外野方向二壘打，再靠著王威晨安打跑回分數，單場3打數敲出1支安打，一軍首安、首得分都出爐；江坤宇單場2打數沒有安打表現。

今天比賽9局打完兩隊4比4僵持不下，延長賽兩隊也都沒能拿下分數，延長賽12局打完兩隊握手言和，兄弟隊後援投手官大元拿下單場最有價值球員（MVP）。兄弟上半季無緣爭冠，官大元向球迷喊話，提到球隊一直保有競爭力，希望下半球季球迷可以繼續進場為兄弟隊加油。

桃猿隊22日點亮上半季封王魔術數字2（M2），今天以5比4擊敗統一獅隊，魔術數字降至1，桃猿隊球員賽後仍留在休息室看電視關心兄弟、悍將隊戰況，確定悍將隊無法贏球後，魔術數字歸零。球員、教練團走出休息室拋下封王彩帶，桃猿隊拿下隊史第13座季冠軍、破紀錄連拿5座季冠軍。1080625

中職Lamigo桃猿隊（圖）25日晚間在台南以5比4擊敗統一獅隊，富邦悍將隊與中信兄弟隊則在台中交手，至第12局悍將確定無法勝出，助桃猿上半季封王，順利拿下隊史第13座季冠軍。中央社記者張新偉攝　108年6月25日
中職Lamigo桃猿隊（圖）25日晚間在台南以5比4擊敗統一獅隊，富邦悍將隊與中信兄弟隊則在台中交手，至第12局悍將確定無法勝出，助桃猿上半季封王，順利拿下隊史第13座季冠軍。中央社記者張新偉攝　108年6月25日
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