更多編輯台推薦新聞：
何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說
兩岸

何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說

大谷翔平25歲生日開轟 天使5比4擊落太空人
運動

大谷翔平25歲生日開轟 天使5比4擊落太空人

悼陳俊朗李承翰 101亮LED燈：謝謝您們的愛
生活

悼陳俊朗李承翰 101亮LED燈：謝謝您們的愛

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
看懂NBA交易大事》A咖雷納德加盟快艇 損失最大其實是湖人
首頁 / 重點新聞

雷納德加盟快艇 搖動NBA版圖

最新更新：2019/07/06 17:23
今年總冠軍賽MVP雷納德加盟洛杉磯快艇隊，價碼預估為4年1億4200萬美元。（圖取自雷納德IG網頁）
今年總冠軍賽MVP雷納德加盟洛杉磯快艇隊，價碼預估為4年1億4200萬美元。（圖取自雷納德IG網頁）

（中央社記者吳協昌台北6日綜合報導）在南加州大地震的當晚，NBA經歷了更大的地震。洛杉磯快艇隊簽下今年總冠軍賽MVP雷納德，並換來明星前鋒喬治，震撼整個聯盟版圖。

今年的自由球員市場一開市，諸多明星球員的落點就塵埃落定，但被視為指標性的雷納德（Kawhi Leonard）遲遲沒有決定，直到今天才爆出決定與快艇隊簽約，價碼預估為4年1億4200萬美元；快艇還透過交易與奧克拉荷馬雷霆隊換來去年年度第一隊的前鋒喬治（Paul George），馬上成為新球季奪冠的大熱門。

雷納德與喬治聯手加盟快艇隊，損失最大的反而是同城的傳統強權洛杉磯湖人隊。湖人今年先換來明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），一直努力尋求要簽下雷納德，組成另一次的鐵三角，但隨著雷納德加盟同城的快艇隊，湖人隊雖然迅速補進後衛格林（Danny Green），但仍等於澆了湖人隊一頭冷水。

影片來源：House of Highlights YouTube頻道
影片來源：House of Highlights YouTube頻道

快艇去年球季例行賽以西區第8名晉級季後賽，陣中原本就有曾獲選年度防守第一隊的後衛貝佛利（Patrick Beverley），還有連兩年拿下年度最佳第六人的威廉斯（Lou Williams），再加上板凳上還有禁區野獸哈洛（Montrezl Harrell）、防守悍將哈克雷斯（Maurice Harkless）等人，如今補上兩名聯盟超級球星，挑戰隊史首冠有機會。

金州勇士隊已經連續5年拿下西區冠軍，但在自由球員洗牌後，新球季的西區戰局顯得撲朔迷離。勇士少了杜蘭特（Kevin Durant），射手湯普森（Klay Thompson）又因傷要到明年才可能出賽，戰力大減。過去幾年對勇士威脅最大的休士頓火箭隊爆出主將不合，在自由球員市場也沒有收穫，前景堪憂。

去年打進西區決賽的波特蘭拓荒者隊及例行賽排名第2的丹佛金塊隊雖然都保留了原有主力，但補強不明顯；反倒是例行賽第5名的猶他爵士隊換來控衛康利（Mike Conley Jr.），簽下射手鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）等人，實力有明顯增長，再加上洛杉磯雙雄快艇與湖人，明年西區戰局更顯詭譎。（編輯：戴光育）1080706

洛杉磯快艇隊5日簽下今年總冠軍賽MVP暴龍隊雷納德（左），並從換來雷霆隊明星前鋒喬治，震撼整個聯盟版圖。（圖取自維基共享資源；左圖作者：Chensiyuan，CC BY-SA 4.0；右圖作者：Cipriana Canovi，CC0）
洛杉磯快艇隊5日簽下今年總冠軍賽MVP暴龍隊雷納德（左），並從換來雷霆隊明星前鋒喬治，震撼整個聯盟版圖。（圖取自維基共享資源；左圖作者：Chensiyuan，CC BY-SA 4.0；右圖作者：Cipriana Canovi，CC0）
延伸閱讀
傳快艇完成重磅交易 雷納德喬治雙星助陣杜蘭特離開勇士 宣布4年51億加盟籃網熱火策動3方交易 4年44億收明星後衛巴特勒勇士5年近60億留湯普森 另找來籃網悍將羅素
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報