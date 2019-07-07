王柏融雙安1打點 陽岱鋼替補2安打

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）日本職棒火腿今天對樂天的比賽，火腿隊王柏融敲出2支安打，帶有1分打點，火腿也以6比3奪勝。橫濱對讀賣巨人的比賽，巨人隊陽岱鋼沒有先發，不過2打數敲出2支安打。

王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手。1局上火腿就有攻勢，西川遙輝、杉谷拳士、近藤健介接連安打攻下1分，接著王柏融敲出左半邊安打，帶有1分打點，火腿取得2比0領先。

2局下樂天的島內宏明敲出1打點安打，追回1分；3局下渡邊佳明、茂木榮五郎安打後，布賴希（Jabari Blash）和下水流昂也都敲安打，各帶有1分打點，反倒以3比2領先。

不過4局上火腿的橫尾俊建敲出1打點二壘安打，追平比數；5局上中田翔擊出高飛犧牲打，再添1分超前；6局上渡邊諒轟陽春全壘打，8局上渡邊諒安打後，清水優心補上安打，帶有1分打點，終場火腿就以6比3奪勝。

總計王柏融5打數敲出2支安打，分別是第1局的1打點安打，還有第9局的內野安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成87。

另外，橫濱DeNA對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼雖然沒有先發，不過7局下代打敲出中間方向安打，9局下也敲出安打；總計2打數敲2支安打，賽後打擊率來到2成93。橫濱則是靠著伊藤光在6局上敲超前3分砲，終場以6比4奪勝，中斷巨人的7連勝。（編輯：唐聲揚）1080707