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新聞專題
國民黨總統初選
國民黨副主席曾永權6月10日公布，國民黨第15任總統初選名單為前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜。7月5日至15日以住宅電話進行民調，決定提名人選。
國民黨總統初選
新聞專題
國民黨總統初選10/15

國民黨初選民調明公布 韓出席朱郭自開記者會

最新更新：2019/07/14 20:30

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨主席吳敦義預計明天上午11時召開記者會宣布總統初選勝出者，黨中央邀請5位參選人出席，盼展現大團結氣勢，但僅有韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席，朱立倫和郭台銘皆規劃自行召開記者會。

國民黨8日至14日執行總統初選民調，此次共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

國民黨將完成史上最大規模的初選民調，為求公開透明，15日上午8時將進行總統初選民調資料拆封統計，並開放媒體拍攝；至於資料處理與加權統計作業則未開放媒體拍攝，但會全程直播，預定上午11時由吳敦義親自召開民調結果公布記者會。

國民黨文傳會代理主委程美華晚間表示，經最後確認，韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席記者會。國民黨中央委員徐正文原本號召韓粉至黨中央前等待最後結果，不過，韓國瑜一再呼籲支持者理性、要愛與包容，徐正文最後決定帶著許多高雄北上的韓粉移師別處，還準備鞭炮為韓國瑜加油。

朱立倫辦公室則發出採訪通知，將在明天12時自行召開記者會，雖不參加黨部記者會，朱立倫今天受訪時強調，初選結果就算不是他，他也會支持黨提名的候選人；如果國民黨分裂，2020就可以打包了。

郭台銘也不出席黨部記者會，並預定在明天下午自行召開記者會。

郭台銘日前因未簽署初選公約爭議加上郭柯配傳言，甚至在初選民調最後階段向韓國瑜喊話說出「算大哥拜託你」，遭外界質疑是在為初選後脫黨預留伏筆。

不過，郭台銘陣營駁斥說，郭台銘從未說過要脫黨，根本是被特定陣營操作的結果，明天發表聲明或召開記者會僅是針對民調結果的回應。

吳敦義在臉書表示，只要勝出的人全黨上下就會全力支持，他作為黨主席也一定會團結全黨打贏明年的選戰，唯一目標就是2020重返執政。（編輯：林沂鋒）1080714

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