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貼文涉誤導台南淹水 羅姓網友：沒標日期不認為觸法

最新更新：2019/07/22 13:28
一名網友20日下午在臉書發文指出「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」，附上的照片中有的是去年舊照，也有高雄淹水照，台南市警方22日循線請一名羅姓男子到案。（圖取自網友臉書facebook.com）
一名網友20日下午在臉書發文指出「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」，附上的照片中有的是去年舊照，也有高雄淹水照，台南市警方22日循線請一名羅姓男子到案。（圖取自網友臉書facebook.com）

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市警方偵辦網路出現不實照片及貼文，涉嫌誤導台南出現淹水災情，今天循線請一名羅姓男子到案。羅男初步向警方表示，發文沒有標日期，也沒有散布，是他人轉傳時加油添醋。

羅姓男子20日在臉書發文寫著「暴雨！台南市淹黃水，有誰關心過」，並搭配4張照片。

台南市政府人員比對後發現，其中一張鐵軌淹水照片地點是新營區東山路平交道，且與去年8月24日台鐵所提供照片一模一樣。還有一張淹水照片地點是高雄市仁武區國道10號下的澄觀路與鳳楠路交叉路口。市長黃偉哲得知狀況後，指示警方深入查辦，盼讓散布假消息者負起法律責任。

台南市警察局刑警大隊昨天完成蒐證並掌握發文者的身分後，今天在台南市永康區找到一名年約40多歲的羅姓男子，隨後帶回刑大向警方說明。羅男初步向警方表示，發文是為了讓大家關心台南災情，沒有標註日期，不認為已觸法。而且他沒有散播消息，其他的內容是分享貼文的人自行加油添醋。

警方指出，將再深入釐清相關案情進行偵處。（編輯：陳俊碩）1080722

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