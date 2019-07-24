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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品1/17

總統府宣布 退輔會主委邱國正接任國安局長[影]

最新更新：2019/07/24 14:47
總統府24日下午召開記者會，宣布由邱國正接任國安局長。（中央社檔案照片）
總統府24日下午召開記者會，宣布由邱國正接任國安局長。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、顧荃台北24日電）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准。總統府今天召開記者會宣布，遺缺將由行政院退輔會主委邱國正接任。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，引起人事地震。彭勝竹22日請辭獲准，總統府今天下午召開記者，宣布由邱國正接任國安局長。

邱國正曾任國防部參謀總長，民國106年4月屆齡退伍，是國軍留美將領之一。歷任國防部作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長。

此外，邱國正曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂，創下中華民國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例，邱國正去年8月30日接受美國戰爭學院表揚，能力備受肯定。（編輯：林淑媛）1080724

影片來源：中央社
邱國正小檔案
  • 民國42年4月12日出生
  • 現職：
    國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
  • 學歷：
    美國陸軍戰爭學院
    三軍大學戰爭學院
    三軍大學陸軍指揮參謀學院
    陸軍官校45期
  • 經歷：
    陸軍裝甲步兵第373旅旅長
    陸軍總司令部作戰署署長
    陸軍第六軍團副司令
    國防部參謀本部作戰次長
    陸軍第六軍團指揮官
    後備司令部司令
    國防大學校長
    國防部軍備副部長
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