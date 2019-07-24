總統府宣布 退輔會主委邱國正接任國安局長[影]
最新更新：2019/07/24 14:47
總統府24日下午召開記者會，宣布由邱國正接任國安局長。（中央社檔案照片）
（中央社記者游凱翔、顧荃台北24日電）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准。總統府今天召開記者會宣布，遺缺將由行政院退輔會主委邱國正接任。
國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，引起人事地震。彭勝竹22日請辭獲准，總統府今天下午召開記者，宣布由邱國正接任國安局長。
邱國正曾任國防部參謀總長，民國106年4月屆齡退伍，是國軍留美將領之一。歷任國防部作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長。
此外，邱國正曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂，創下中華民國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例，邱國正去年8月30日接受美國戰爭學院表揚，能力備受肯定。（編輯：林淑媛）1080724
影片來源：中央社
邱國正小檔案
- 民國42年4月12日出生
- 現職：
國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
- 學歷：
美國陸軍戰爭學院
三軍大學戰爭學院
三軍大學陸軍指揮參謀學院
陸軍官校45期
- 經歷：
陸軍裝甲步兵第373旅旅長
陸軍總司令部作戰署署長
陸軍第六軍團副司令
國防部參謀本部作戰次長
陸軍第六軍團指揮官
後備司令部司令
國防大學校長
國防部軍備副部長
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