總統府宣布 退輔會主委邱國正接任國安局長[影]

總統府24日下午召開記者會，宣布由邱國正接任國安局長。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、顧荃台北24日電）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准。總統府今天召開記者會宣布，遺缺將由行政院退輔會主委邱國正接任。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，引起人事地震。彭勝竹22日請辭獲准，總統府今天下午召開記者，宣布由邱國正接任國安局長。

邱國正曾任國防部參謀總長，民國106年4月屆齡退伍，是國軍留美將領之一。歷任國防部作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長。

此外，邱國正曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂，創下中華民國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例，邱國正去年8月30日接受美國戰爭學院表揚，能力備受肯定。（編輯：林淑媛）1080724

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