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如興併購玖地案傳弊 董事長陳仕修500萬交保

最新更新：2019/07/27 10:13
北檢偵辦台灣如興公司併購中國玖地公司案，如興董事長陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保。（中央社檔案照片）
北檢偵辦台灣如興公司併購中國玖地公司案，如興董事長陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北27日電）北檢偵辦台灣如興公司併購中國玖地公司案，昨天約談如興董事長陳仕修等人到案。檢察官複訊後今天以陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保，徐姓被告以50萬元交保。

承辦檢察官昨天指揮法務部調查局台北市調查處到全球牛仔褲最大製造廠如興股份有限公司等3地搜索，約談陳仕修等人到案。

如興是上市公司，但時代力量籍立法委員黃國昌去年質疑，接受國家發展基金挹注的如興併購玖地內幕重重；金融監督管理委員會去年8月將如興案函送台灣台北地方檢察署偵辦。

黃國昌當時質疑「到底是我們去併購人家，還是我們被人家併購」，國發基金投資協助如興近15億元，「結果請來了中國貪腐的官二代來吸台灣的血」。

黃國昌另指控玖地集團內相對較好的河南夢爾羅、庄吉公司在併購前移轉到集團外，不在併購範圍內，但薪資和設備採購費用由如興支付，涉及違法背信。

如興當時回應，河南夢爾羅和庄吉廠都是委外代工廠，所有權與如興無涉，如興僅就勞務支付加工費，屬正常商業行為。（編輯：李明宗）1080727

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