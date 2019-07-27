NHK專訪 蔡總統：台灣要加強防範中國擴張軍力

總統蔡英文在接受日本NHK專訪時表示，從中國的國防白皮書可知，中國正在加強軍力，且持續在加強，所以台灣一定要加強國防能力才行。 中央社記者徐肇昌攝 108年7月27日

（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本放送協會（NHK）今天報導專訪總統蔡英文的內容。對於中國本週公布的國防白皮書，蔡總統認為，這顯示中國持續在加強軍力，台灣也一定要加強國防能力才行。

對於中國24日公布的國防白皮書，蔡總統受訪時表達對中國加強軍力的警戒感。她認為，從中國的國防白皮書可知，中國正在加強軍力，且持續在加強，所以台灣一定要加強國防能力才行。

蔡總統還表示，中國加強軍力並懷有野心，將對周邊其他國家與地區帶來影響，台灣希望與這些國家與地區一起面對。

NHK解讀指出，蔡總統言下之意是希望台灣與美國、日本等國際社會成員合作，一起面對中國的威脅。

此外，針對中國想以在香港實施的「一國兩制」統一台灣，蔡總統強調，這是中國企圖片面改變現狀，並重申絕對不接受「一國兩制」統一台灣。

NHK報導，蔡總統對於香港政府目前加強取締「反送中」示威遊行一事表達憂心。蔡總統說：「希望『今日的台灣』將成為「明日的香港」」。

她強調，希望香港能像台灣一樣，民主、言論自由都能受到保障。（編輯：周永捷）1080727