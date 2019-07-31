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獨家／習近平內外交迫 傳8/1赴聯指中心升高軍演態勢

最新更新：2019/07/31 19:11
熟悉軍事事務人士透露，中國國家主席習近平可能在8月1日，也就是中國的建軍節，前往軍委聯指中心視導正在進行的解放軍年度軍演。（檔案照片／中新社提供）
熟悉軍事事務人士透露，中國國家主席習近平可能在8月1日，也就是中國的建軍節，前往軍委聯指中心視導正在進行的解放軍年度軍演。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者葉素萍台北31日電）熟悉軍事事務人士透露，中國國家主席習近平可能在8月1日，也就是中國的建軍節，前往軍委聯指中心視導正在進行的解放軍年度軍演，其目的應在對內透過「緊抓槍」，壓制各種雜音，對外展示軍事威懾，凸顯中國對國際秩序的影響力。

這位人士分析，在香港情勢惡化、美中貿易戰落居下風、總體經濟走壞的不利情勢下，從行事風格來看，習的決定其實不難預測，然而在這個國際社會對中國威脅正加深疑慮的當下，這樣的作法，只會適得其反。

據了解，中國國家主席習近平可能在明天中國建軍節的當天，前往軍委會聯合作戰指揮中心，配合中央電視台軍事台開台發表講話。

這位人士說，中國軍方連日多項海空演訓，正擴大操演進行。例如海上演訓，參與船艦規模也超過往例。同時本次演習也在科目中，列入「認知空間作戰」，也就是「訊息戰」的操演，演練包括操弄媒體大幅推播中國軍事力量新聞等製造輿論方式，藉機對台恫嚇。

相關人士分析，擴大軍演拉高對區域與國際社會的威懾，雖可對內展現軍權，對外展現軍威，但在戰略上，卻可能適得其反，不僅升高區域國家對中國的戒心，也導致美艦在區域內的「自由航行運作」更加常態化，同時也讓中國低落的國際形象雪上加霜。

軍事面上，這位人士指出，觀察今年解放軍年度軍演的重點，不在於北京文宣用語的強度，或是軍事演訓的規模，而是習近平在推動軍改後，如何在追求一體化指揮系統的同時，解決各軍兵種對新的指揮鏈路全然陌生所產生的問題。這已成為解放軍當前最大挑戰，也是習近平為何在視察部隊時多次公開呼籲，解放軍必須儘快形成聯戰指揮能力的主要原因。（編輯：謝佳珍）1080731

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