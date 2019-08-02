中國暫停來台自由行簽證 總統：戰略上錯誤

總統蔡英文2日參訪新北市儒鴻企業公司後受訪表示，中國大陸暫停核發來台自由行簽證，這些措施不需要等到歷史來證明錯誤，現在就已經看到中國在戰略上的錯誤。中央社記者黃旭昇新北攝 108年8月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）中國文化和旅遊部網站公告暫停47個城市居民來台自由行的通行證申請核發。總統蔡英文今天表示，中國大陸暫停旅客來台自由行簽證，是戰略上的錯誤。

蔡總統今天上午前往新北市五股工業區，參觀生產機能性服裝的儒鴻企業公司後，接受媒體訪問，做以上表示。

總統昨天在推特（Twitter）上以簡體字發文說，中國限制人民來台灣旅遊，是一個很大的戰略錯誤。

內文提到，「我常在台灣各地，遇到來台旅行的中國年輕人，他們可以親身體會台灣的自由民風，沒有網路限制、沒有社會監控。」

總統提到，這是真正認識台灣最好做法，也是兩岸人民交流最自然、最真誠的部分。現在他們的權利被剝奪，替他們感到不捨。

另外，慶祝10月1日中共建政70週年，中國國家廣播電視總局近日下令各級電視台，1日開始禁播娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，只能從官方指定的86部劇選購播出。媒體記者今天詢問蔡總統對此看法，以及對推特發文的內文意義。

總統表示，這幾天中國方面的決策，讓自由行的年輕人不能到台灣，已經是戰略上的錯誤。另外，對於中國公布娛樂性節目的限制，讓人感覺到中國一連串錯誤的決策，令人不解與憂心。

蔡總統說，這些措施不需要等到歷史來證明錯誤，現在就已經看到中國在戰略上的錯誤。（編輯：李錫璋）1080802