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高雄山區大雨落石土石流警戒 那瑪夏停班停課

最新更新：2019/08/11 11:04
高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，有多處落石及泥流，公路總局甲仙工務段11日出動機具清除，但是路況不佳，零星落石不斷，台29線還有部分路段搶通中。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日
高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，有多處落石及泥流，公路總局甲仙工務段11日出動機具清除，但是路況不佳，零星落石不斷，台29線還有部分路段搶通中。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄市山區持續大雨，桃源及那瑪夏區24小時雨量逾250毫米，兩區有30處土石流警戒，台29線通往那瑪夏道路有落石，公路總局清除，市府上午9時發布那瑪夏11日停班停課。

桃源區24小時雨量逾300毫米，那瑪夏區逾250毫米，兩區聯外道路台20線及台29線有多處落石，公路總局甲仙工務段一早就出動機具排除落石，目前台29線還有部分路段搶通中。

山區間歇大雨不停，桃源區及那瑪夏區都出現土石流警戒，兩區共有30處，為了確保住戶安全，桃源區公所昨晚啟動預防性撤離，將位在土石流警戒區的住民撤離到活動中心或要求住戶下山依親。

民政局長曹桓榮今天告訴中央社記者，桃源區預防性撤離至今天上午共827人，其中梅山里活動中心收容19人，其餘808人依親。

為確保山區住民安全，市府在上午9時發布那瑪夏區因豪雨影響及土石流達紅色警戒，部分道路封閉通行，有致災之虞，那瑪夏區11日停止上班及停止上課。

接連降雨，山區土石鬆軟，甲仙工務段指山上有部分路段尚未完全排除落石，請民眾減少外出。（編輯：翁翠萍）1080811

高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，有多處落石及泥流，公路總局甲仙工務段11日出動機具清除並表示，山上有部分路段尚未完全排除落石，請民眾減少外出。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日
高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，有多處落石及泥流，公路總局甲仙工務段11日出動機具清除並表示，山上有部分路段尚未完全排除落石，請民眾減少外出。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日
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