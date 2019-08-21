美國商會演講 韓國瑜：保證會是美國最佳夥伴

高雄市長韓國瑜21日到台北晶華酒店出席台北市美國商會午餐會，以「從高雄市政到台灣未來—由能源、科技與開放看台灣經濟發展」為題進行演講。中央社記者王飛華攝 108年8月21日

（中央社記者游凱翔、潘姿羽台北21日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天出席台北市美國商會餐會，表達感謝美國商會長期以來對中華民國的支持，他保證未來中華民國一定會是美國的最佳夥伴，「我們永遠會和美國站在一起。」

台北市美國商會中午在晶華酒店舉辦「與高雄市長韓國瑜午餐會」，韓國瑜上午11時30分抵達宴會廳，並在下午1時發表演講，但現場僅開放致詞供媒體拍攝，為期約1小時的演講並未開放，並在演講結束後接受媒體聯訪。

美國商會會長李豪致詞表示，美國商會希望台灣能夠變得更好、社會更穩定，也非常高興邀請到韓國瑜參與今天的午餐會；韓國瑜致詞說，很榮幸受邀演講，38年前就與美國商會結緣，而今天是一場非政治性的演講。

韓國瑜也說，38年前他就讀大學時，白天讀書，晚上就在美國商會擔任保全，當時負責檢查進出的車輛，看進出者是否為商會會員，因此他的大學生活費，都是美國商會給他的。如今38年後他受邀美國商會演講，對他來說是一場奇幻之旅。

根據高雄市政府提供的韓國瑜演講稿，韓國瑜提到，美國商會今年的白皮書特別提到能源問題，他與團隊提出一個務實且以民意為依歸的永續能源發展方案，包括穩定充分的能源供應、合理的能源配比及電價、以核養綠等措施。

韓國瑜表示，他與團隊會尊重並落實通過的「以核養綠」公投，綠能應以漸進方式取代核能；另外，他也要平衡區域電力、鼓勵分散式發電，讓區域供電自足，減少電力長距離輸送的損失，及正視南電北送的環境正義問題。

此外，也要促進電力市場的正常化，台灣要參考先進國家建立一個可競爭市場，讓電業與用戶共同來決定出最適合台灣的能源運作方式。

他感謝美國商會長期以來對中華民國的支持，並保證未來中華民國一定會是美國的最佳夥伴，「我們永遠會和美國站在一起。」

針對韓國瑜指座車遭裝置竊聽器等議題，韓國瑜會後受訪時三度表示，「已發布聲明，不再贅述」；至於是否重啟核四，韓國瑜也說，他在國政論壇中已表述很清楚，在「人民同意」、「安全無憂」前提下，若他有機會為中華民國服務，一定會重啟核四。

台北市美國商會成立於西元1951年，目的是促進台灣商業環境，使台灣更為開放、創新與繁榮；商會目前約有1000位個人會員，代表超過500家企業，每年也都會出版年度「台灣白皮書」，向政府發表建言。（編輯：楊凱翔）1080821