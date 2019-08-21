蘇貞昌核定數位身分證有國旗 預計109年10月換發

知情人士指出，新式數位身分證的樣式雷同2018年獲得內政部「身分證明文件再設計徵選活動」設計獎、設計師魯少綸的作品，日前引發爭論的國旗，會出現在卡片正面的左上角。圖為新式身分證設計參考範例。（圖取自內政部網頁moi.gov.tw）

（中央社記者顧荃台北21日電）內政部推動換發新式數位身分證，日前將數位身分證規畫與樣張送入政院，知情人士今天表示，行政院長蘇貞昌已核定數位身分證規畫，樣張卡面上有國旗，並將送交明天行政院會討論。

待明天政院通過數位身分證規畫後，預計2020年10月開始換發，總經費約新台幣40幾億元。

根據內政部規劃，數位身分證結合國民身分證及自然人憑證，單純作為身分辨識之用，只有辨識功能，沒有儲存其他資料。

新式數位身分證的卡面外顯資料，將比現行紙本身分證大幅減少，僅有姓名、身分證字號、出生日期與婚姻狀態等4項個人資訊；欄位也將加註英文，另外像是出生日期、製證日期、應換領日期等，除民國幾年幾月外，也會加註西元的年月日。

現行紙本身分證部分外顯的個資，像是性別、父母姓名、配偶、役別、出生地及住址等，將內藏在新式數位身分證的晶片中，不會外顯，以保護個資。

根據內政部規劃，數位身分證具備虛實世界身分識別、一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、提升防偽雙重保障，以及帶動創新應用及產業發展等八大功能。

內政部表示，數位身分證結合國民身分證及自然人憑證，單純作為身分辨識之用，只有辨識功能，沒有儲存其他資料，不會侵害個人隱私，並以提升防偽機制、個資最小化、隱私保護與資訊自主、全面發行等原則進行。

數位身分證卡面個資規劃比現行紙本國民身分證少，卡體防偽較紙本國民身分證更強，可透過晶片辨識卡片真偽，具有防篡改、複製及電子小偷功能，並搭配個人密碼，即使他人拾獲，沒有密碼，仍無法取得個人的父母、配偶等隱私資料，採用國際標準身分識別最高等級。

內政部表示，民眾透過數位身分證在臨櫃或網路上識別身分後，透過政府骨幹網路連結各機關後端資料庫，即可享用各機關單位所提供的服務，例如健保、駕照監理等服務，就可辨別是否為當地居民，享受縣市福利。（編輯：林興盟）1080821