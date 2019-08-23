戴資穎闖進世錦賽8強追平個人紀錄 恐強碰辛度

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球錦標賽16強首局克服6分落後逆轉，以兩個24比22扳倒韓國女將金佳恩，晉級8強，追平個人世錦賽紀錄，下一戰恐強碰印度名將辛度。

戴資穎今年7月在一連征戰印尼、日本羽球公開賽後，專心備戰世錦賽，這次世錦賽為大會第2種子，生涯4度在世錦賽8強止步的她，首輪輪空，前2日休兵，首戰以直落二收下勝利。

戴資穎16強賽出戰世界排名第29的韓國女將金佳恩，兩人過去從未交手，金佳恩今年曾在BWF世界羽球巡迴賽超級100系列中國陵水大師賽、超級300系列美國公開賽分別拿下冠軍、亞軍。

戴資穎今天生涯首度對決金佳恩，開賽就陷入苦戰，金佳恩的殺球讓戴資穎吃足苦頭，戴資穎一度以8比14落後，儘管還曾上演精彩背後擊球，仍遭對手破解。

戴資穎首局在17比20落後情況下，驚險化解對手3個局點，並以24比22逆轉搶下首局。

第2局戰況依舊激烈，雙方11度戰成平手，戴資穎複製首局劇情，先是在19比20落後時，化解對方局點，最終以24比22勝出，闖進8強，追平個人世錦賽最佳成績，下一戰將迎戰印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）、美國好手張蓓雯之間的勝方。

台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒、台灣羽球一哥周天成稍早雙雙搶下8強門票，另一組男雙組合王齊麟與李洋則將壓軸登場。（編輯：徐崇哲）1080823