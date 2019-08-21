台灣內戰勝出 李洋王齊麟晉級世錦賽16強

（中央社記者龍柏安台北21日電）2019世界羽球錦標賽今天已出賽的6組台灣人馬，包括男、女單打好手周天成與戴資穎都順利晉級，男雙組合王齊麟與李洋也從台灣內戰中順利出線晉級16強，共計3組人馬成功闖關。

2019世界羽球錦標賽在瑞士的巴塞爾舉行，今年才組軍配隊的王齊麟與李洋，目前世界排名已衝進前10的窄門，名列第9，兩人在今年世錦賽榮膺大會11種子，首輪免戰輪空，今天第2輪面對自家同胞林上凱與曾敏豪。

王齊麟與李洋的「王李配」，面對世界排名72的林上凱與曾敏豪手下不留情，開局就連拿5分取得領先，全場從未落後，先以21比10拿下。

次局「王李配」開賽早早又取得6比2領先，最多握有9分優勢，最後以21比14收下勝利。

「王李配」下一輪對手，則是南韓黑馬組合催率圭與徐承宰，南韓搭檔今天歷經3局惡戰，以2比1爆冷淘汰大會男雙頭號種子、世界排名第1的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

女單好手白馭珀，今天歷經43分鐘苦戰，以14比21、15比21不敵世界排名第5的印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），提前止步32強。

至於女雙組合許雅晴與胡綾芳，則是力拚3局後以15比21、21比13、11比21輸給馬來西亞組合鄒美君與李明艷，無緣晉級。（編輯：戴光育）1080821