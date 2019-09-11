逾兆天價併倫敦證券交易所 港交所閃電出手

香港交易及結算所有限公司11日提出以390億美元（約新台幣1兆2149億元）的價碼，併購倫敦證券交易所。（法新社提供）

（中央社香港11日綜合外電報導）香港交易及結算所有限公司今天閃電出手，提出以390億美元（約新台幣1兆2149億元）的價碼，併購倫敦證券交易所（London Stock Exchange）。

路透社報導，港交所發表聲明說：「香港交易所董事會相信，與倫敦證券交易所集團的建議合併（「該建議交易」）是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。」倫敦證交所數週前才宣布將併購資料公司Refinitiv。

聲明稿中表示，這宗併購案只會在倫敦證交所不會和Refinitiv合併的條件下進行。

港交所2012年收購倫敦金屬交易所（London Metal Exchange），已在倫敦建立據點；倫敦證交所則是一直想在亞洲建立灘頭堡。倫敦證交所6月才和上海證券交易所一起推出連結上海和倫敦股市的「滬倫通」。

倫敦證券交易所、Refinitiv和Refinitiv大股東黑石集團（Blackstone）都未立即對此發表評論。

香港博大資本國際執行長溫天納表示：「這兩個交易所都是全球主要交易所。而來自中國特別行政區香港的收購提案，恐怕會被視為是中國出手，將不容易獲得監管當局放行，這起交易在政治上超級敏感。」

港交所行政總裁李小加發文表示：「倫敦證交所是歐洲最大的交易所集團之一，業務與香港交易所高度互補…。如果成功，這將是東西方資本市場第一次真正強強結合的聯姻，它將創造一個領先的國際交易所集團，屹立於全球資本市場之巔。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1080911