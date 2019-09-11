倫港聯姻 李小加：創亞歐美洲金融互聯互通平台

（中央社台北11日電）針對「倫港世紀聯姻」，港交所總裁李小加表示，若能成功結合，將創造一個全球布局、世界領先、覆蓋亞歐美3大時區，同時為美元、歐元和人民幣等貨幣提供國際化金融交易的互聯互通平台。

對於香港交易所擬與倫敦證券交易所合併的原因，港交所集團行政總裁李小加今天在網誌撰文表示，倫敦證交所是歐洲最大的交易所集團之一，業務與香港交易所高度互補，建議的交易與香港交易所的3年戰略規劃非常吻合。

他指出，若能成功結合，將創造一個全球布局、世界領先、覆蓋亞歐美3大時區，同時為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化的金融交易服務、合計市值有望超過700億美金的交易所集團，並向全世界市場參與者及投資者提供前所未有的、適應未來市場需求的全球市場互聯互通平台。

至於「聯姻」的重大意義，李小加表示，首先，倫敦證交所是離岸美元全球金融中心與歐美時段最重要的交易所之一，而港交所是全球最主要離岸人民幣業務樞紐與亞洲時段最重要的交易所之一；兩者強強聯手將創造一個真正橫貫東西，連接全球的金融基礎設施及交易所集團。

其次，倫敦證交所是全球固定收益及貨幣市場的領軍者，香港交易所是全球股票、股票衍生品及IPO市場的領導者。兩者強強聯手後會為全球上市公司和投資者，提供全資產、全方位、全產品服務。

第三，倫敦證交所是全球資產交易最核心的清算、結算等交易後服務金融基礎設施，香港交易所是全球資本與中國市場最完整密切、且基於跨境資金淨結算的互聯互通先驅與領導者。

李小加指出，基於中國大陸與香港已建立的監管互助機制，兩者強強聯手會成為全球東西資本自由流動與市場融合，至關重要的投資交易及風險管理金融基礎設施。

第四，倫敦證交所向歐美成熟經濟體中最具有價值和最有資源的公司與投資者，提供豐富、全面與多層次的金融服務與產品；香港交易所則覆蓋新興市場中更具有活力的人口與產業、成長更迅速的亞洲經濟體。兩者強強聯手可向亞洲投資者，提供廣泛全面的全球金融服務與產品。

李小加強調，亞洲新興經濟，特別是中國龐大的中產階級人口與財富積累、還沒完全開放及實現國際配置的規模巨大的中國大陸金融資本，以及正希望通過全球配置來提升產業效率與促進經濟轉型的中國大陸產業資本，將為歐美成熟資本市場的發展，帶來源源不斷且富有活力的長期資本來源。

最後，李小加指出，倫敦證交所擁有全球最領先的指數與資料分析能力，以及最廣泛、最高端的銷售管道；香港交易所正致力於挖掘資料作為新一代資產交易的商業潛力，旨在借助亞洲、尤其是中國高度數位化的經濟結構而形成的海量資料，為全球金融服務業提供新動能、注入新活力。（編輯：林克倫/周慧盈）1080911