華映付不出8月薪資 桃市府：需保障員工權益

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）中華映管股份有限公司今天發出重大訊息，表示公司已無資金支付8月薪資。桃園市政府勞動局表示，已經主動介入調查，也要求華映公司須保障員工權益。

大同集團子公司華映公告，公司因重整聲請抗告遭駁回，且緊急處分已屆滿不得再延期，訂單驟降至零，公司已無資金支付8月薪資，董事會通過，將先行支付部分資金，聘請專業顧問、邀請銀行等債權人成立監督小組平台，解決後續營運、財務問題。

對於華映公司發布的重大訊息，勞動局表示，已違反勞動基準法規定，市府將派員前往檢查，若查明屬實，依法可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。另外員工可依勞動基準法規定與雇主終止勞動契約，並請求雇主給付員工資遣費及開立非自願離職證明書。

勞動局表示，離職證明書應先向雇主申請核發，如雇主無法開立或不願開立非自願性離職證明文件，員工可向就業服務處提出申請。員工若以與原雇主間因離職事由發生勞資爭議而申請失業認定，仍得請領失業給付。

勞動局也呼籲華映公司，應將保障員工權益作為首要考量，積極與工會協商，並向員工說明籌措給付員工工資、資遣費及退休金的資金來源，並依法辦理大量解僱計畫書通報。

另外，華映公司為大同集團企業成員，董監事均由集團母公司派任，大同公司有義務協助華映公司，共同解決此次的財務危機，以善盡雇主及企業社會責任。

勞動局表示，在華映公司於8月29日晚間發布訊息將大量解僱勞工後，市府已派員於9月3日入廠訪視，目前廠房都已停工，龍潭廠斷電後相關行政作業則已移至楊梅廠。（編輯：方沛清）1080912