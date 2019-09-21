獨家／全國北都斷訊倒數 NCC積極介入拆彈

（中央社記者吳柏緯台北21日電）攸關13萬有線電視用戶10月斷訊風暴漸漸逼近，NCC數度邀業者懇談，並擬在24日邀集全國、北都系統與頻道代理、頻道商三方協調，力拚要拆除這顆斷訊炸彈的目標很明確。

ELEVEN SPORTS與中嘉集團在近日達成授權費共識，持續近4個月的體育頻道可能斷訊危機正式解除，ELEVEN SPORTS僅7月在大豐、新高雄下架10多萬戶，然而與此同時，另一場斷訊風暴卻進入倒數階段。

有關10月的可能斷訊風暴，知情業界人士透露，除了公平會已在近日約談相關業者了解三方的爭議外，之前全國及北都僅收到大享等3家頻道代理業者出具的「下架同意書」，卻不是頻道商本身的書面文件，因此國家通訊傳播委員會（NCC） 擬在24日邀集頻道商等三方關係人一起協調，目標為在10月1日前拆除這顆斷訊炸彈，而之前NCC也已經調處多次。

NCC在9月初調處有線電視業者全國、北都與頻道代理業者大享、優視與浩鳴間的授權爭議破局後，頻道代理業者要求兩家有線電視業者在10月1日將代理的東森、緯來、衛視及MOMO親子台等共22頻道全面下架，屆時將影響雙北逾13萬戶。

NCC官員向中央社記者表示，9月3日調處不成功後，行政程序已經告一段落，但站在NCC的立場，仍希望兩方業者溝通協調，以收視戶的權益為重，若對授權條件有不同的看法，NCC也願意為大家「搭棚子」，坐下來好好談。

防止10月1日斷訊潮發生已成NCC目前的重要任務。一位知情的業內人士告訴中央社記者，NCC非常積極介入協調這次的事件，代理主委陳耀祥已分別找了業者到會內喝茶，當面與業者溝通，據他了解，這並不是NCC第一次為了化解斷訊危機而出手。

全國數位節目部副總經理田馨告訴中央社記者，在調處之後，雖然頻道代理業者仍然採取較為強硬的態度，但因NCC積極介入，狀況確實有些緩和外，全國數位退讓與釋出善意也有影響。

田馨說明，頻道代理商對外表示因為有線電視業者沒有付版權費，因此才要斷訊，為了消弭頻道代理商的疑慮，在NCC居中協調後，全國已經將版權費從原本的52.74折，拉高到6折；此外，她也提到將在這個基礎之上，預先支付108年的保證金，後續再找補，以此表達誠意，她強調目前還沒有同業支付108年的版權費。

北都數位發言人周良璟也指出，9月3日當天調處時，頻道代理業者的文件措辭確實比較強硬，為避免斷訊發生，北都事後已經發函給3家業者，請他們提供107年銷售辦法的正式文件，北都會視金額與情況做出下一步的決定。

雖然NCC的調處仍未成功，但後續的介入似乎有發揮一點作用。周良璟指出，比起調處之前的情況，現在確實比較「風平浪靜」。她說明，過去頻道代理業者每週都會發文到北都提醒，包含跑馬燈預告、下架時間通知等，但調處過後就沒有再收到任何的公文。

不過業者間除了持續協商外，有線電視業者提起的行政訴訟，以及向公平會檢舉頻道代理商涉嫌壟斷的案件仍持續進行當中。田馨指出，能退讓的他們就退讓，但是一些行政訴訟中所提的條件，不可能退讓，且公平會也有持續來函，要求他們提出更多的證據。

根據NCC第2季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶、全國的收視戶數為8萬1046戶，各分布於北市各區里及新北市板橋、三重、新莊、土城、蘆洲等區，初步估計，若真的發生斷訊，將有雙北地區13萬3062戶受到影響。（編輯：林孟汝）1080921