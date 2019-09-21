防投票亂象重演 中選會邀300民眾模擬演練

中選會21日為2020年總統、副總統及立委選舉投票進行模擬演練，邀請民眾參與，模擬投票所需時間及突發狀況，其中也假想投票現場有選民撕毀選票時的應變處置。中央社記者謝佳璋攝 108年9月21日

（中央社記者游凱翔台北21日電）去年九合一選舉因併公投造成民眾大排長龍，為防止亂象重演，中選會今天邀請300名民眾舉辦投票演練，並模擬14項突發狀況，包括久候、投票截止後仍有民眾排隊等狀況。中選會指出，將以今天狀況訂定參考流程時間，供各縣市選委會掌握。

中央選舉委員會表示，109年1月11日的總統立委大選投票日將至，有鑑於去年11月24日縣市長選舉併公投所造成大排長龍的情況，下午藉由網路邀請300名民眾在大安高工大禮堂舉辦模擬投票演練。

中選會主委李進勇受訪表示，雖然選務人員已累積經驗與基礎，但為了讓明年投票順利，籌備過程中特別重視選務人員的講習，除了法令等靜態傳授外，也進行投票過程中可能發生的狀況實務演練，包括未帶身分證、攜帶手機入場、撕毀選票等突發。

2018年九合一選舉併公投，卻發生時間截止民眾仍大排長龍、邊開票邊投票等亂象，為防止問題重演，中選會21日邀請民眾舉辦模擬演練觀摩會，假想投票過程可能發生的各式情況。中央社記者謝佳璋攝 108年9月21日

媒體詢問，是否會將民眾投票時間掌握在2分10秒內完成。李進勇回應，今天演練結束後將進行內部檢討，並針對投票時間訂定參考標準，再請各縣市選委會掌握時間；李進勇也提到，明年首投族人數共約31萬8000人。

記者實地以碼表測試6名民眾的投票時間，從查驗身分處、領票、圈票、投票的過程，平均約在2分鐘完成；中選會現場工作人員統計，今天共有300名民眾投票，含排隊時間共耗時65分鐘。

台北市選舉委員會總幹事、台北市民政局長藍世聰表示，演練過程全程錄影，記錄民眾進場投票測試所需要的時間及突發狀況演練，模擬成果除了成為各縣市選委會依據外，也將是投開票工作人員講習訓練的重點教材。

中選會指出，今天演練時間共30分鐘，包括「民眾排隊大排長龍」、「久候不耐煩」、「圈票過久」、「攜帶手機等」、「行動不便」、「撕毀選票」、「亮票」、「投票時間截止後有民眾排隊等候投票」等14項演練。（編輯：郭萍英）1080921