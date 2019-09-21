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逃漏稅罰則擬修法調整 情節重大者最高罰一億

最新更新：2019/09/21 17:20
稅捐稽徵法修正草案的預告期日前結束，財政部官員表示，不少意見支持針對情節重大者最重可罰到新台幣一億元。圖為民眾申報綜所稅。（中央社檔案照片）
稅捐稽徵法修正草案的預告期日前結束，財政部官員表示，不少意見支持針對情節重大者最重可罰到新台幣一億元。圖為民眾申報綜所稅。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北21日電）稅捐稽徵法修正草案的預告期日前結束，其中關於調高逃漏稅罰則相關規定，共有甲、乙、丙3案。財政部官員表示，不少意見支持針對情節重大者最重可罰到新台幣一億元的乙案。

財政部官員今天接受中央社訪問時指出，這次稅捐稽徵法修正草案引起外界關注的是第41條，關於逃漏稅罰則。

他指出，依現行法令，逃漏稅者將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科罰金新台幣6萬元以下，不過外界普遍認為罰責太低，對於逃漏稅者不痛不癢，因此蒐集不同意見後，在這次的修正草案中列出甲、乙、丙3案，供各界討論，並做為未來的修法方向。

根據財政部提出的稅捐稽徵法修正草案，甲案對於逃漏稅的罰則是3案中最輕，將罰金上限拉高到500萬元；乙案則在甲案的基礎之上，明定「逃漏稅情節重大者」的罰則將拉高至有期徒刑6個月以上10年以下，併科罰金1000萬元以上1億元以下；丙案的裁罰內容基本與乙案相同，法條用字不同。

財政部官員說明，在預告期間蒐集到的意見以支持乙案為大宗，輿論也普遍認為逃漏稅應該要重罰。不過他也特別說明，草案中的1億元是最高上限，並不是指每個案子都會被罰到1億元。「但不論金額是多少，我相信總比6萬元好。」

目前草案還在財政部，該官員提到，由於這個會期是預算會期，加上從現在算起只有約3個月的時間，且明年1月就要選出新的立委，如果現在送交草案，最後極有可能因為屆期不續審，必須要重新來過。

不過，他表示，這個草案大致已經準備完成，沒有稅損的問題，如果財政部與行政院有共識要在這個會期處理，隨時可以送出。（編輯：楊玫寧）1080921

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