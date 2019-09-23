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王金平爭取親民黨提名 李鴻鈞：王宋友人已接觸

最新更新：2019/09/23 21:00
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞23日說，親民黨主席宋楚瑜（前左起）與前立法院長王金平的友人確實已接觸，但兩人尚未碰面。（中央社檔案照片）
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞23日說，親民黨主席宋楚瑜（前左起）與前立法院長王金平的友人確實已接觸，但兩人尚未碰面。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北23日電）前立法院長王金平參選總統的態度仍堅定，外界關心是否已與握有總統推薦門票的親民黨接觸，對此，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天說，兩邊友人確實已接觸，但王與宋尚未碰面。

國民黨副發言人黃心華表示，王金平是國民黨極為器重的同志，國民黨由衷企盼王金平能繼續共同為下架民進黨而努力，也期待王金平能發揮最高智慧，做出對國家、對黨最明智的決定。

王金平21日被問到參選總統的下一步時，仍表達將會參選到底的決心，外界關心在過了登記總統連署的日期後，王金平若要參選，只剩向擁有政黨推薦候選人資格的政黨如親民黨爭取。

王金平今天在接受媒體訪問時，被問到是否考慮去向親民黨爭取時，他說，這個每個人都可以想得到，所以還有待努力；媒體又問到，有待努力就是有在爭取，但還在努力中，王金平則說，也可以這麼解讀。

李鴻鈞晚間向中央社記者表示，王金平與親民黨主席宋楚瑜兩邊的友人已接觸傳話，但後續會如何他不清楚，而王與宋兩人也並未碰面，親民黨將在10月中舉行決策委員會議，討論2020總統、立委選舉提名等。（編輯：紀淑芳）1080923

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