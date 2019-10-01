台積電市值衝7.2兆元 寫台股新紀錄

晶圓代工廠台積電股價持續攀高，1日一度達新台幣278元，創歷史新高價，市值也同創歷史新高，達7.2兆元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹1日電）晶圓代工廠台積電股價持續攀高，一度達新台幣278元，再創歷史新高價，市值達7.2兆元，同創歷史新高，並改寫台股單一企業市值新高紀錄。

格芯（GlobalFoundries）控告台積電侵犯專利權案，美國國際貿易委員會（ITC）決定展開調查，台積電挾雄厚專利基礎，對格芯展開反擊，在美國、德國及新加坡控告格芯侵犯25項專利。

法人認為，台積電先進製程技術領先格芯1到2年，且台積電擁有超過3萬7000項專利，有助抵擋侵權訴訟，格芯控告侵權案應不致對台積電造成重大影響。

法人看好，隨著5G快速發展，台積電7奈米與5奈米先進製程接單暢旺，此外，台積電還可受惠中央處理器（CPU）擴大委外代工趨勢，明年營運成長可期。

台積電美國存託憑證（ADR）表現強勁，一度攀高至46.74美元，創下歷史新高，終場收在46.48美元，漲約2.13%。

在市場買盤積極湧入下，台積電今天股價同樣表現強勁，開高走高，盤中一度達278元，大漲6元，漲幅約2.2%，續創歷史新高價；台積電市值也攀高至7.2兆元，同創歷史新高，並刷新台股單一企業市值新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1081001