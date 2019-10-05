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王金平：拿不到親民黨選總統門票 續留國民黨

最新更新：2019/10/05 16:06
前立法院長王金平（左2）5日下午到屏東參觀台灣設計展，對於媒體詢問若沒拿到親民黨選總統門票，會不會留國民黨，王金平說，沒有選，就會繼續留在國民黨。（王金平服務處提供）中央社 108年10月5日
前立法院長王金平（左2）5日下午到屏東參觀台灣設計展，對於媒體詢問若沒拿到親民黨選總統門票，會不會留國民黨，王金平說，沒有選，就會繼續留在國民黨。（王金平服務處提供）中央社 108年10月5日

（中央社屏東縣5日電）前立法院長王金平今天下午到屏東參觀台灣設計展，被媒體詢問「如果沒拿到親民黨選總統的門票，會不會留國民黨」，他表示，沒有選，當然就是留在國民黨。

台灣設計展今天下午1時開幕，王金平也受策展人之邀參觀設計展，在參觀前接受媒體聯訪，媒體詢問他日前所說「拿不到親民黨選總統門票，就休息」是什麼意思，王金平說，最主要是閉關3天，好好的去思考怎樣繼續為國家、為社會、為人群，來奉獻、來服務。

王金平表示，拿不到門票當然就沒資格選，沒有資格選，當然要想一想，怎麼樣來走未來的路。他並說，如果不選總統，會繼續留在國民黨。至於會不會幫高雄市長韓國瑜選總統助選，王金平說，「現在我沒有辦法回答這個問題」。

王金平說，今天參觀台灣設計展是受認識的策展人之邀，安排他來參觀，另外一方面，主要是想了解現在台灣設計的能力，現在年輕人的創意非常高也非常新，相信設計展一定會非常精彩。（編輯：黃世雅）1081005

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