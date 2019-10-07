數位存款戶將鬆綁 7歲以上可線上開戶

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金管會近期將開放7歲以上、18歲以下的未成年人可線上開數位存款帳戶；銀行局副局長莊琇媛今天表示，只要領有身分證的未成年人，經法定代理人同意就可開戶，至於限額部分，則會根據開戶安全等級分3類。

金融監督管理委員會表示，為因應銀行數位化服務的發展趨勢，並兼顧銀行業務經營與風險控管，已督導銀行公會研議擴大數位存款申請對象至領有身分證的未成年人、外國自然人及國內獨資企業，並增列透過手機進行身分認證的開戶方式。

其中，最受到矚目的就是開放未成年人開線上存款戶，銀行局副局長莊琇媛今天晚間向中央社記者表示，主要是要針對7歲以上、18歲以下的未成年人，開放可線上開數位存款帳戶，且因開線上存款戶必須要上傳身分證，因此也必須領有身分證才可以，同時其法定代理人也要同意，並且上傳身分證。

莊琇媛也指出，因線上存款戶開放不能與客戶面對面，因此一開始在身分認證及KYC（認識你的客戶）等方面難度比較高，只開放給成年人；不過，目前實施行有一段時間，銀行在身分認證這方面較有經驗了，後來才研擬到要開放未成年人開戶。

不過，未成年人開戶涉及到在法律上「沒有行為能力」的問題，莊琇媛說，所以若未成年人要開戶，其法定代理人必須先同意，且要一起在網路上提供銀行資料作身分確認。

此外，目前針對18歲（含）以下未成年人，有些銀行已設有專屬的兒童理財帳戶，但莊琇媛表示，數位存款帳戶畢竟還是與一般存款帳戶的開戶方式不同，且銀行的兒童理財帳戶有些會規定須同時開立這家銀行的外幣及信託帳戶，屬於不同的存款帳戶。

針對數位存款帳戶的類型，依開戶安全等級分為三大類，第一類為全新客戶透過自然人憑證，在線上開立；第二類為已開立帳戶的既有客戶，在線上加開的數位帳戶；第三類為其他銀行的存款或信用卡客戶，或自家銀行的信用卡客戶，在線上開立數位帳戶。

莊琇媛說，未成年人的數位帳戶交易限額，將會根據這三大類去規範。舉例來說，第三類的數位帳戶，交易限額每筆最高限額為折合新台幣一萬元、每日累計最高限額為折合新台幣3萬元、每月累計最高限額為折合新台幣5萬元。

根據金管會統計，目前共有25家銀行開辦數位存款帳戶業務，最新統計截至今年6月底的開戶數高達233.8萬戶，較去年底增加55%。其中，數位存款帳戶開戶數最多的前5家銀行，依序為台新銀行136萬戶、王道銀行36萬戶、國泰世華銀行32萬戶、華南銀行7萬戶與兆豐銀行4萬戶。（編輯：黃國倫）1081007