2020總統大選 李鴻鈞：親民黨不會缺席

親民黨秘書長李鴻鈞（圖）9日說，明年總統大選親民黨不會缺席，推薦總統候選人的門票絕對會用到。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北9日電）親民黨秘書長李鴻鈞今天說，明年總統大選親民黨不會缺席，推薦總統候選人的門票絕對會用到；至於是誰來用，再給親民黨一點時間，不會拖過10月底。

親民黨擁有政黨推薦總統候選人資格，是否會由黨主席宋楚瑜再度上陣參選總統，還是與前立法院長王金平、台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等人合作，成為關注焦點。

親民黨立法院黨團上午召開「消防人員安全，中央不能裝傻」記者會，身兼黨團總召的李鴻鈞受訪表示，明年總統大選，親民黨這張門票絕對會用到、不會缺席；至於是誰來選，宋楚瑜這段時間會跟各界人士討論，聽取意見，不會拖過10月底，一定給全國百姓一個交代。他也透露，近日藍綠都有人來找宋楚瑜。

媒體詢問，親民黨內勸進宋楚瑜的聲音是否仍強烈，李鴻鈞說，他沒聽過這種聲音，現在要見宋楚瑜的人很多，宋楚瑜會彙整各界聲音、思考判斷，究竟走向為何、親民黨會不會推人，現在沒辦法給答案。

宋楚瑜與郭柯王等人是否已見面，李鴻鈞表示，有沒有見面他不知道，只知道宋楚瑜這兩天很頻繁跟各方人士見面；郭柯王都有提出見面的要求，宋楚瑜這邊也有安排時間，什麼時候見面他不清楚。

此外，國慶典禮明天登場，李鴻鈞說，雙十國慶是國家慶典，不是政黨慶典，站在中華民國百姓、親民黨主席的立場，宋楚瑜會出席，這是基本原則。（編輯：謝佳珍）1081009