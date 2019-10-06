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是否代表親民黨參選總統 王金平：隨因緣走

最新更新：2019/10/06 19:17
前立法院長王金平（前）6日到雲林西螺出席公開活動時受訪表示，現在並沒有要代表親民黨參選總統，未來怎麼發展都不知道，就隨著因緣走。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日
前立法院長王金平（前）6日到雲林西螺出席公開活動時受訪表示，現在並沒有要代表親民黨參選總統，未來怎麼發展都不知道，就隨著因緣走。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日

（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）前立法院長王金平今天下午到雲林西螺，參加2019阿善師武藝群英會活動，被媒體問到是否代表親民黨參選總統，王金平說，隨因緣走。

前立法院長王金平（前）6日下午到雲林縣西螺鎮參加公開活動，被媒體問及是否會代表親民黨參選總統時，他說，順著因緣走。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日
前立法院長王金平（前）6日下午到雲林縣西螺鎮參加公開活動，被媒體問及是否會代表親民黨參選總統時，他說，順著因緣走。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日

國民黨立法委員、前立法院長王金平站在西螺大橋下接受媒體訪問時表示，現在並沒有要代表親民黨參選總統，未來怎麼發展都不知道，就隨著因緣走。

關於總統蔡英文的民調似乎是穩坐4成，會不會造成國民黨或者第三勢力式微，王金平認為，最後還是決定於人民的選擇。至於許多韓粉要求王金平退出國民黨，王金平只回「再說吧」。

王金平強調，目前還沒有參選的機會，所以沒有副手人選，他還是與鴻海創辦人郭台銘有連絡，一個禮拜前才通過電話，雙方有講到立委選舉，但他不可能幫忙提議什麼人選，因為他提出來的人選，會與國民黨提出來的人有衝突，他不要做這樣的事。

是否會幫國民黨助選，王金平說，到時候再看看，人家沒有叫他，他去幫忙，人家不見得歡迎。（編輯：林沂鋒）1081006

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