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聖文森駐台大使：將更大力為台灣發聲

最新更新：2019/10/12 15:06

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁當選聯合國安全理事會非常任理事國，聖文森首任駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）表示，聖文森將持續為台灣發聲，「這個聲音也會更大聲」，讓更多人聽見。

聖文森、愛沙尼亞、尼日、突尼西亞、越南於6月當選聯合國安全理事會非常任理事國，2年的任期從明年1月開始。

除了聖文森當選聯合國安全理事會非常任理事國的好消息，與台灣邦誼維持38年之久的聖文森今年也終於在台設立大使館，柏安卓為首任聖文森駐台大使。

聖文森駐台大使館於8月8日舉行開幕典禮，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）親自來台主持。經過2個月的時間，大使館在10月7日正式開始運作。

對於聖文森當選聯合國非常任理事國，未來將如何協助台灣爭取國際參與，柏安卓本週接受中央社專訪時表示，這個位子對聖文森來說很重要，讓聖文森的聲音更能被聽見。

她指出，聖文森一直為台灣的國際參與發聲，未來也會持續這樣做，「但聲音會更大聲」，也會更有分量。台灣主權獨立、台灣在政治、經濟、社會、教育等方面的發展，應該被國際所認可。

她說，聖文森將會為自己及朋友發聲，「而台灣是重要的朋友」。

近來北京對台打壓加劇，不僅企圖限縮台灣國際空間，更接連奪取台灣的友邦。9月底，太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交，轉與北京建交。

至於聖文森是否面臨北京施壓要求外交轉向的壓力，柏安卓表示，「我們都認知到，台灣所有的友邦都會是中國的目標。」不過，她強調，台聖之間的信任與友誼，雙邊關係穩固。

每當她看到聖文森的國旗在天母使館特區的旗杆上飄揚，就會感受到大使館肩負維持台聖友誼的責任，「這份友誼對聖文森來說，很重要」。

中華民國與聖文森於1981年8月15日正式建立外交關係。柏安卓認為，兩國關係中最重要的就是信任跟尊重，聖文森有特定的發展目標，台灣尊重聖文森的看法與觀點，同樣地，台灣有自己的觀點與發展目標，聖文森也予以尊重，「我們相互支持」。

雖然聖文森主要的反對黨曾表示，若贏得政權，將不會繼續與台灣的關係，不過，她指出，目前的執政黨「聯合勞工黨」已執政多年，未來也很可能會繼續執政；聯合勞工黨珍視與台灣的關係，她認為，這也代表大多數聖國民眾的意見。（編輯：郭萍英）1081012

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