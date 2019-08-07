聖國總理龔薩福訪台 讚蔡總統領導人典範

總統蔡英文（右）7日以軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左），軍禮結束後，兩人回到總統府晤談。中央社記者鄭傑文攝 108年8月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天率行政、立法、考試、監察等四院長以隆重軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福率領的訪問團，龔薩福則稱讚蔡總統領導台灣這個偉大的國家，是非常了不起的典範。

蔡總統下午以軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷並在總統府會晤，同時接受駐台特命全權大使柏安卓呈遞到任國書；晚間在總統府以國宴宴請龔薩福伉儷。

總統致詞表示，上個月自由民主永續之旅當中拜訪了聖文森及格瑞那丁，感謝龔薩福與聖國政府高規格禮遇及接待，累積了相當豐碩的出訪成果。也感謝龔薩福在不到一個月的時間就率團回訪，充分展現對雙方邦誼的高度重視。

總統說，聖文森與中華民國建交38年以來一直都是台灣在加勒比海地區最堅實的夥伴，這次出訪也見證雙方各項合作包括在基礎建設、農業、教育、醫療、資通訊等等領域都有非常紮實且傲人的成就。

總統表示，龔薩福來訪除了繼續見證兩國的交流與合作，還有一個最重要的目的就是為了聖文森在台灣新設立的大使館揭牌。相信未來透過聖文森新大使館的運作加上新任大使與中華民國政府共同的努力絕對可以為兩國外交合作以及長久的邦誼，創下新的里程碑。

龔薩福致詞除感謝中華民國政府熱情的招待外，他說，兩國建交38年的歷史，享有兩國堅定友誼、雙方人民的關懷及情誼。

他說，蔡總統造訪聖國，該國學子都非常興奮，因為不是有非常多的機會能夠親眼看到一位女性總統，由女性總統領導台灣這個偉大的國家，特別對於聖文森的女性而言，是非常了不起的典範。

龔薩福表示，此行來台最重要目的，就是要為聖國在台灣的大使館正式揭牌，成立正式大使館，除了見證兩國邦誼，也是重要的里程碑，相信對兩國人民也深具助益。此外，聖國指派了柏安卓（Andrea Bowman）擔任駐台大使，未來也將極力服務台灣政府與人民。

與會者包括副總統陳建仁伉儷、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國家安全會議秘書長李大維、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長吳新興、總統府副秘書長施克和及駐台使節團等都出席這項歡迎儀式。（編輯：林興盟）1080807

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（前右）抵台訪問，總統蔡英文（前右2）7日下午以軍禮隆重歡迎龔薩福。中央社記者王飛華攝 108年8月7日