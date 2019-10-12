專訪／年少就知台灣 聖文森大使盼台灣人多認識聖國

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁在台設立大使館，駐台大使柏安卓表示，她的首要任務就是照顧聖國在台學生，盡可能提供他們所需的協助。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁在台設立大使館，7日運作。駐台大使柏安卓表示，優先任務是要讓大使館成為聖國在台學生在海外的「家」，也要促進台灣民眾對聖文森的了解與興趣。

聖文森駐台大使館於8月8日舉行開幕典禮，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）親自來台主持，聖國首任駐台大使由柏安卓（Andrea Bowman）擔任。經過2個月的時間，大使館在10月7日正式開始運作。

談到任內首要目標，曾長期擔任聖文森第一女子中學校長的柏安卓接受中央社專訪時表示，聖國在台學生一直都期待聖文森能在台灣設立大使館。這些學生離家遙遠，因此，她的首要任務就是照顧聖國在台學生，盡可能提供他們所需的協助。

她說，目前約有90名來自聖文森的學生在台求學，大使館正在建立相關資料庫，了解每一位學生求學所在的地方與生活的狀況。她希望大使館就像是這些學生在台灣的家，當需要幫忙的時候，他們知道哪裡可以提供協助。

另一方面，柏安卓表示，她的優先任務還包括促進台灣民眾對聖文森的了解，「我們要建立在台灣的存在感（presence）」，希望每一個台灣民眾都知道聖文森、想要認識聖文森這個國家，甚至造訪聖文森。

中華民國與聖文森於1981年8月15日正式建立外交關係，邦誼長達38年。柏安卓回憶，當年兩國建交時，她才19歲，希望台灣民眾也像她一樣，從年少時就知道聖文森這個國家。

為了讓更多人了解聖文森，她說，大使館官員日前與聖國在台學生一起上廣播節目，介紹聖文森的音樂與美食。

「我們希望提升能見度」，她表示，期盼透過不同的媒介，包括廣播、電視、報紙、網路等，傳遞有關聖文森的訊息；另外，也規劃透過食品展來介紹聖國美食。

柏安卓表示，10月27日是聖文森的國慶日，今年將慶祝獨立40週年，慶祝的主題是「更新」（renewal）。在台灣將舉行為期一週的系列慶祝活動，包括聖文森美食展；27日當天，大使館將於使館特區舉辦慶祝酒會，邀請外交圈與各界人士一同歡慶，現場也會有文化表演。

她說，這些慶祝活動都是提升聖文森能見度的方式，大使館才剛開始運作不久，未來會做更多。

對於未來希望如何促進兩國關係，她說，將持續推動教育領域的合作，以及健康、經貿方面的夥伴關係。

其中，教育是雙邊關係中最基本的部分。她表示，希望進一步拓展聖文森的中文教育，讓當地學生更早開始學中文，這將有助培養學生的國際觀，具備中文能力也有助增加他們在亞洲發展的機會。（編輯：黃瑞弘）1081012