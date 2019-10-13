瑞典對中政策報告 要與台灣持續發展關係

近來台灣與瑞典關係持續提升，雙方實質合作領域亦不斷擴充，瑞典今年首度參與9月台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）有關因應假訊息的國際工作坊，彰顯兩國共享民主人權的普世價值。圖為瑞典駐台代表言禾康（左2）出席GCTF國際工作坊。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北13日電）外交部今天表示，瑞典外交部向國會提交對中國議題的政策報告，強調依據歐盟整體策略，應與台灣持續發展關係，外交部對此表示肯定。

外交部上午透過新聞稿表示，瑞典外交部2日向國會提出「對中國相關議題工作報告」（Work on issues related to China），旨在就當前中國在全球及雙邊事務對瑞典所造成的影響提出完整的評估與建議。

外交部說，這份報告指出，瑞典對中政策是基於2016年歐盟所發表的「對中戰略報告」，盼能在經貿、環境與公共衛生議題與中國合作，報告也將要求中國尊重法治、民主、人權、市場進入及以規範為基礎的多邊國際秩序。報告內容提及，歐盟遵循「一中政策」，與台灣維持的關係則應持續發展。

這份報告另提及，中國政府情報單位特別針對中國難民，以及來自西藏、新疆及台灣的人民與組織機構等，進行各種滲透及情蒐。

外交部指出，近來台灣與瑞典關係持續提升，雙方實質合作領域亦不斷擴充，例如瑞典今年首度參與9月台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）有關因應假訊息的國際工作坊，彰顯兩國共享民主人權的普世價值。未來台灣將與瑞典持續提升各領域的合作，共同維護民主體制。（編輯：楊凱翔）1081013