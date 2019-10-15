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石朗復育50顆硨磲幼貝全失蹤 東縣府籲勿盜採

最新更新：2019/10/15 14:11
影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣政府在綠島石朗保護區復育的硨磲貝，50顆幼貝全部失蹤，台東縣政府擔心被盜採，呼籲潛水業者幫忙緝凶，也提醒民眾禁止任意撈捕硨磲貝。

台東縣政府農業處今天表示，為了復育硨磲貝，6月間委託農委會水產試驗所在綠島石朗保護區及溫泉漁港內，各移植50顆人工繁殖的硨磲貝幼貝。

為保護移植的硨磲貝，縣府農業處同時進行監測的工作，日前卻發現石朗保護區內50顆幼貝，全部失蹤。

台東縣政府農業處長許瑞貴表示，在石朗復育的50顆硨磲貝全部失蹤，有可能是被浪沖走，也有可能是被人誤拾，或是刻意盜採，如果是被盜採，呼籲潛水業者幫忙注意是否曾發現可疑人員。

許瑞貴表示，為禁止民眾任意撈捕硨磲貝，台東政府已在103年公告修正綠島漁業資源保育區相關規定，將硨磲貝列為保育對象，公告禁捕，綠島沿岸潮間帶及低潮線向外延伸200公尺的海域，禁採長5公分以下的硨磲貝。

其中柴口、石朗及龜灣分區更嚴禁採捕所有的硨磲貝，一旦查獲將依漁業法開罰新台幣3萬到15萬罰款。

許瑞貴表示，發現硨磲貝失蹤後，已協請綠島各相關浮潛、潛水商家進行管理與保護。（編輯：謝雅竹）1081015

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為復育硨磲貝，台東縣政府6月間委託農委會水產試驗所在綠島石朗保護區及溫泉漁港內，各移植50顆人工繁殖的硨磲貝幼貝。日前卻發現石朗保護區內50顆幼貝，全部失蹤，呼籲潛水業者幫忙緝凶。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月15日
為復育硨磲貝，台東縣政府6月間委託農委會水產試驗所在綠島石朗保護區及溫泉漁港內，各移植50顆人工繁殖的硨磲貝幼貝。日前卻發現石朗保護區內50顆幼貝，全部失蹤，呼籲潛水業者幫忙緝凶。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月15日
台東縣政府在綠島石朗保護區復育的硨磲貝，50顆幼貝全部失蹤，台東縣政府擔心被盜採，呼籲潛水業者幫忙緝凶。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月15日
台東縣政府在綠島石朗保護區復育的硨磲貝，50顆幼貝全部失蹤，台東縣政府擔心被盜採，呼籲潛水業者幫忙緝凶。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月15日
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