空軍台南基地開放 民眾看空中操演大呼過癮

（中央社記者張榮祥台南19日電）空軍台南基地今天開放參觀，空中、地面動態表演及陸上武器展陸續登場；因適逢假日，不少人攜家帶眷進場，軍事迷更不放過，全套相機配備齊全，拍照之餘，更大呼過癮。

經過17日預演後，空軍台南基地今天開放參觀，不少民眾清晨6時許就在基地外排隊等候進場，因是週休二日的首日，人潮更見擁擠，許多人攜家帶眷，就是要親眼目睹空軍精良的戰力。

空軍第一聯隊精心安排的空中動態表演，最吸引民眾的目光；IDF戰機率先衝場揭開序幕，緊接著雷虎小組展開特技操演及IDF、M2000-5與F-16等進行一系列空中表演。

地面操演預定下午登場，由空軍樂儀隊以整齊劃一的步伐，搭配氣勢磅礡的軍樂，展現精湛操槍術，台南的學校社團也將參與表演，以舞蹈及創意藝陣顯現年輕學子的熱情與活力。

除空中和地面動態表演外，陸上也有武器展設，包括IDF、M2000-5、F-16、C-130H型運輸機、E-2K型預警機、P-3C型反潛機、UH-60（黑鷹）直升機、F-5型戰鬥機、AT-3型攻擊教練機、T-34教練機及陸軍AH-1W（眼鏡蛇）攻擊直升機。

台南空軍基地人員說，今天基地開放活動，分為空中操演、陸上表演、靜態裝備陳展、人才招募博覽會及園遊會等5大主軸，要讓民眾盡興而歸。（編輯：謝雅竹）1081019