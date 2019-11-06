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世界12強棒球賽開打
世界12強棒球賽2日至17日開打，中華5日首戰對上波多黎各，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽開打
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世界12強棒球賽開打6/16

12強中華隊交手委內瑞拉 關鍵戰役張奕扛先發

最新更新：2019/11/06 11:34
世界12強棒球賽，中華隊6日將推出旅日投手張奕（圖）先發對戰委內瑞拉，他表示，狀況調整得不錯，由於上星期就知道要對委內瑞拉，已做足情蒐。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
世界12強棒球賽，中華隊6日將推出旅日投手張奕（圖）先發對戰委內瑞拉，他表示，狀況調整得不錯，由於上星期就知道要對委內瑞拉，已做足情蒐。中央社記者張新偉攝　108年11月5日

（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界12強B組預賽，中華隊先擊退波多黎各，今天將派旅日投手張奕對戰委內瑞拉，對上曾在大聯盟演出無安打比賽的阿瓦瑞茲；若今天中華隊、日本都能奪勝，就確定攜手晉級複賽。

世界12強棒球賽 帶你看門道

昨天為12強B組預賽第一天賽程，中華隊以6比1擊退波多黎各，日本隊則是以8比4逆轉擊敗委內瑞拉，中華隊及日本隊各有1勝優勢，分組前2名就能晉級複賽。

今天為第2天賽程，晚間6時在桃園棒球場的比賽，由波多黎各對日本，晚間6時30分在洲際棒球場的比賽，則由中華隊交手委內瑞拉。

若中華隊能再奪下1勝，加上日本隊也獲勝，就能提前確定由台灣及日本晉級將於11日開打的東京複賽；若中華隊不敵委內瑞拉，或是日本不敵波多黎各，就要等7日賽程結束才能確定，因此今天2場比賽都相當關鍵。

中華隊推出歐力士猛牛旅日投手張奕先發，雖然他去年才剛棄打從投，不過今年就在日職嶄露頭角，得到一軍先發機會並奪下勝投。

張奕表示，之前沒有對戰過中南美洲的球隊，不過因為上週就接收到要對委內瑞拉先發的通知，已經看了很多情蒐資料，指出對方打者習性「球來就打」，會比較沒有耐心等球，也希望製造速差混淆打者。

委內瑞拉陣中有多名美職體系的選手，攻擊風格多為拉打，其中美職勇士隊3A的布蘭可（Andres Blanco）擁有10年大聯盟經驗，以及今年在墨西哥聯盟敲出31發全壘打的浮耶馬由（Balbino Fuenmayor）都要特別注意。

委內瑞拉則推出阿瓦瑞茲（Henderson Alvarez）先發，他是前大聯盟強投，曾在2013年效力馬林魚時投出無安打比賽。阿瓦瑞茲本季從美職國民隊3A轉戰墨西哥聯盟，在國民3A出賽24場，防禦率5.94；在墨西哥聯盟則是6場先發，防禦率3.12。（編輯：張芷瑄）1081106

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