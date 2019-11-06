傳蔡賴配下週登場 蔡辦：在最佳時機提最佳組合

外傳總統蔡英文最快在14日宣布副手人選為前行政院長賴清德，蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄6日重申，會在最佳時機，提出最佳組合。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北6日電）今天傳出總統蔡英文最快在下週四（14日）宣布副手人選前行政院長賴清德；對此，蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄重申，會在最佳時機，提出最佳組合。

媒體報導，尋求連任的蔡總統最快在下週四宣布副手搭檔人選，蔡總統的副手人選確定由賴清德出任，兩人將同台亮相爭取支持。

對於副手議題，阮昭雄受訪重申，「我們會在最佳時機，提出最佳組合」，團結一致、全力衝刺，目標很堅定，集結最大的力量，總統勝選、國會過半。

另外，民進黨副秘書長林飛帆今天陪同民進黨新北市立法委員參選人賴品妤掃街，也被詢及「蔡賴配是口號嗎？」

林飛帆說，蔡賴配不會是口號，關於副手人選，尊重總統提名人，也尊重被徵詢的對象意願，他相信大家都很關心蔡賴配，未來一段時間，總統與被徵詢對象應該很快就會公布，大家不必著急。

媒體追問，下週四是不是公布的好時間；林飛帆說，他沒有聽到這樣說法，但大家不用心急，會在最適當時間點推出對黨、對台灣都最有利的組合。（編輯：林興盟）1081106